Λέκκας: Αντέχουν οι Μονές του Αγίου Όρους τη σεισμική δραστηριότητα

Στις αυτοψίες στο Άγιον Όρος, μετά τη σεισμική δραστηριότητα, αναφέρθηκε ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο ΕΚΠΑ και πρώην πρόεδρος του ΟΑΣΠ, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» (Δ. Κοτταρίδης).

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στον Άγιο Όρος εδώ και 22 μήνες έχουμε μια σεισμική δραστηριότητα από μια συγκεκριμένη περιοχή, από ένα συγκεκριμένο ρήγμα το οποίο προκαλεί εξάρσεις συνεχείς και υφέσεις. Έχουμε δηλαδή 22 μήνες όπου έχουμε, μπορεί να μετρήσει κανένας τουλάχιστον 7 διεγέρσεις και αντίστοιχες υφέσεις.

Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια σεισμικότητα η οποία έχει χαρακτηριστικά με μικρά μεγέθη. Βέβαια αποτελείται από σεισμούς μικρών μεγεθών. Ο μεγαλύτερος ήταν πριν ένα χρόνο περίπου που ήταν ένας σεισμός της τάξεως των 5,3 βαθμών.

Οι υπόλοιποι σεισμοί, εκατοντάδες σεισμοί θα έλεγε κανένας σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα με πολύ μικρότερα μεγέθη.

Έχει χαρακτηριστικά δηλαδή ότι έχουμε πολύ μικρά μεγέθη, ένας μόνο σεισμός ξεπέρασε τα 5 Ρίχτερ και βέβαια επανήλθε δριμύτερη το βράδυ της Τετάρτης με έναν σεισμό της τάξεως των 4,9 βαθμών.

Είναι ένα ρήγμα το οποίο είναι υποθαλάσσιο, δεν ξέρουμε ακριβώς τα χαρακτηριστικά του γιατί δεν είναι στη στεριά, ούτως ώστε να είναι σε άμεση οπτική και να το διαγνώσουμε πλήρως.

Είναι ένα ρήγμα αυστηρά εντοπισμένο στον υποθαλάσσιο χώρο, βγαίνει και λίγο στη ξηρά. Αυτό το ρήγμα προκαλεί όλη αυτή τη δραστηριότητα. που επηρεάζει πολύ τις μονές του Αγίου Όρους.

Οι Μονές είναι σύνθετα, ουσιαστικά δομήματα σε σύνθετα κτίρια, βέβαια είναι πολύ παλιά αφενός, αφετέρου είναι πάρα πολύ ανθεκτικά γιατί είναι τώρα αρκετοί αιώνες που έχουν υποστεί αλλεπάλληλες σεισμικές δραστηριότητες. Αντέχουν.

Εκείνο το οποίο φοβάμαι εγώ είναι τα κτίρια, τα συνοδά κτίρια, δηλαδή τα κτίρια τα οποία είναι συνοδά στον κύριο όγκο των μοναστηριών, αποθήκες, ενδεχομένως εγκαταλελειμμένα κτήρια, μη συντηρημένα κτίρια.

Εκείνο στο οποίο είμαστε σίγουροι είναι ότι δεν μπορεί να πάμε σε μεγάλα μεγέθη, γιατί η ενέργεια έχει ήδη εξαντληθεί.

Δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια να έχουμε κάποιους σεισμούς οι οποίοι να μας προβληματίζουν.

Απλά και μόνο είναι το θέμα ότι τμήματα των μονών είναι ιδιαίτερα τρωτά λόγω του χρόνου και λόγω της κατάστασης που βρίσκονται και εκεί υπάρχει το πρόβλημα γιατί είναι και η ιστορία που βαραίνει πάρα πολύ το όλο θέμα στην προκειμένη περίπτωση».

«Ετοιμότητα για την κακοκαιρία – Τρωτό σύστημα η Αθήνα»

Επίσης ο κ. Λέκκας αναφέρθηκε στο προβλεπόμενο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται από Τρίτη βράδυ, Τετάρτη και Πέμπτη, όπου τα διάφορα μετεωρολογικά μοντέλα συγκλίνουν ότι θα πέσουν πολλά χιλιοστά νερού και στην Αθήνα και στην Αττική.

Συγκεκριμένα δήλωσε πως: «Η Αθήνα ούτως ή άλλως έχει υποστεί αλλεπάλληλες επιπτώσεις από τέτοια φαινόμενα, ιδίως τη φετινή χρονιά. Η φετινή χρονιά ήταν μια χρονιά η οποία είχε κάμποσα χρόνια να επαναληφθεί στο παρελθόν.

Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μια κατάσταση όπου ναι μεν αναγνωρίζουμε ότι ο κίνδυνος είναι υψηλός, δηλαδή όντως υπάρχει ένα θέμα που θα αρχίσει την επόμενη Τετάρτη, το απόγευμα της Τετάρτης και θα συνεχιστεί και την Πέμπτη.

Βεβαίως το ύψος της βροχής θα είναι αρκετά μεγάλο, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα που υπάρχουν, τα οποία είναι προγνωστικά, δεν μας λένε ακριβώς.

Θα έχουμε πολύ πιο καλή εικόνα αύριο, τη Δευτέρα και την Τρίτη, γιατί όσο προχωράμε στον χρόνο, τόσο πιο εύκολες είναι οι προβλέψεις. Θέλει μια ετοιμότητα η όλη κατάσταση, εφόσον επιβεβαιωθούν τα μοντέλα, ότι έχουμε υψηλές βροχοπτώσεις, γιατί η Αθήνα είναι ένα τρωτό σύστημα, καταλαβαίνετε ότι έτσι όπως έχει καταλήξει τις τελευταίες δεκαετίες, πολύ λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε για να αποτρέψουμε κάποια πλημμυρικά φαινόμενα».