Κτηνωδία στη Δράμα: Σκότωσαν αρκούδα και μετά την αποκεφάλισαν

Μία αρκούδα νεκρή από πυροβόλο όπλο, που στη συνέχεια αποκεφάλισαν, εντόπισε υπάλληλος του Δασαρχείου Δράμας σε ορεινή περιοχή του Λιβαδερού Δράμας. Άμεσα ενημερώθηκαν το Δασαρχείο Δράμας, η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» και ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης λειτουργίας της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης για την Αρκούδα στην περιοχή.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία και έχει ξεκινήσει προανάκριση από τις αρχές, για τον εντοπισμό των δραστών.

Όπως προέκυψε από τη νεκροψία που διενεργήθηκε, το ζώο φέρει δύο τραύματα από σφαίρες πυροβόλου όπλου: ένα στη ράχη και ένα στον μηρό. Σύμφωνα με τη νεκροψία, οι δράστες, αφού σκότωσαν τη νεαρή αρσενική αρκούδα, στη συνέχεια την αποκεφάλισαν.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΦΥΠΕΚΑ και της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ», η θανάτωση ή ο τραυματισμός αρκούδας αποτελούν εγκληματικές πράξεις, οι οποίες διώκονται ποινικά. Η αρκούδα στην Ελλάδα είναι ένα απόλυτα προστατευόμενο είδος, σύμφωνα με την ελληνική και τη διεθνή νομοθεσία. Το είδος, καθώς και ο βιότοπός του, προστατεύονται από τον Δασικό Κώδικα, αλλά και από την Οδηγία για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΕ), τη συνθήκη της Βέρνης και τη συνθήκη της Ουάσινγκτον (CITES). Σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας (2009), η αρκούδα ταξινομείται στα Κινδυνεύοντα Είδη.

