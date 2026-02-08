MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κέρκυρα: “Ξήλωσε” την πεζογέφυρα η κακοκαιρία

|
THESTIVAL TEAM

Καταστροφικό ήταν το πέρασμα της πρόσφατης κακοκαιρίας στην Κέρκυρα και το νησί μετράει ακόμη τις πληγές του.

Ηταν ήταν ήδη επιβαρυμένη η κατάσταση στην πεζογέφυρα και δυστυχώς αποτελειώθηκε με την πρόσφατη κακοκαιρία, όπως αναφέρει το Corfutvnews.

Αυτό φαίνεται και στις φωτογραφίες που δείχνουν πώς έχουν φύγει μεγάλες πλάκες, πέτρες έχουν ξεκολλήσει ενώ είναι εμφανή και τα σημεία καθίζησης.

Κακοκαιρία Κέρκυρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

