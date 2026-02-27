MENOY

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κατάκολο: Ελεγχόμενη ανατίναξη στον βράχο 40 τόνων που απειλεί σπίτια και επιχειρήσεις

THESTIVAL TEAM

Σχεδόν 2 εβδομάδες έχουν περάσει από τη στιγμή που ο βράχος 40 τόνων έπεσε από το βουνό, στο Κατάκολο και βρέθηκε μία «ανάσα» μακριά από σπίτια και επιχειρήσεις, απειλώντας τα.

Ειδικά εκπαιδευμένο κλιμάκιο μαζί με πυροτεχνουργό, βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (27.02.2026) στο Κατάκολο καθώς αναμένεται να προχωρήσουν σε ελεγχόμενη ανατίναξη του βράχου.

Από το πρωί, η ομάδα εργάζεται πυρετωδώς, τοποθετώντας ξύλινη επιφάνεια στο σημείο ώστε τα θραύσματα που θα εκτοξευτούν να μην προκαλέσουν περισσότερες ζημιές, σύμφωνα με το ΕΡΤ news.

Ο βράχος αποκολλήθηκε από το βουνό, λόγω της κακοκαιρίας που έπληττε το Κατάκολο. Συνεργεία τον ακινητοποίησαν προσωρινά με πλέγματα ώστε να μην συνεχίσει την «τρελή» πορεία του και σαρώσει τα τουλάχιστον 10 κτίρια που βρίσκονται στη ζώνη κινδύνου.

Για την ασφάλεια των κατοίκων, εκκενώθηκαν τα συγκεκριμένα κτίρια και έκλεισε και ο δρόμος προς το λιμεναρχείο.

Αναμένεται να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία με το πέρας των εργασιών.

