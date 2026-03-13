Ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ στη Χιλή

Ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στη Χιλή. Ο σεισμός έγινε στις 15:39 ώρα Ελλάδος, με επίκεντρο παράκτια περιοχή βόρεια του Σαντιάγο.

Δεν εκδόθηκε ειδοποίηση για τσουνάμι, με τον σεισμό ωστόσο να είναι πολύ δυνατός. Αρχικά ο σεισμός μετρήθηκε 6,5 Ρίχτερ, ωστόσο αναθεωρήθηκε προς τα κάτω.