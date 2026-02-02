Ιωάννινα: Κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας η Ιόνια Οδός λόγω μεγάλης κατολίσθησης – Βίντεο

Μεγάλη κατολίσθηση σημειώθηκε το πρωί στο 127ο χιλιόμετρο της Ιονίας Οδού λίγο μετά το Κομπότι της Άρτας στη θέση Συκούλα, με αποτέλεσμα να κλείσουν και τα δύο ρεύματα του αυτοκινητόδρομου. Το βουνό έχει κατολισθήσει στο οδόστρωμα και είναι αδύνατη η κυκλοφορία των οχημάτων.

Η κίνηση γίνεται από την παλαιά εθνική οδό.

Προς Αντίρριο, η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία από τον κόμβο της Άρτας και από τον κόμβο της Αμφιλοχίας προς Ιωάννινα.