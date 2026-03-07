MENOY

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φώκια εμφανίστηκε στο λιμάνι της Μυτιλήνης και τράβηξε τα βλέμματα – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Μια ευχάριστη και απρόσμενη εικόνα αντίκρισαν το μεσημέρι του Σαββάτου (07/03) όσοι βρίσκονταν στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όταν μια φώκια εμφανίστηκε στα νερά της προκυμαίας.

Το θαλάσσιο θηλαστικό κολυμπούσε αμέριμνα κοντά στο λιμάνι, τραβώντας αμέσως την προσοχή περαστικών και επισκεπτών της περιοχής.

Πολλοί σταμάτησαν για να την παρακολουθήσουν με ενθουσιασμό, ενώ αρκετοί έσπευσαν να απαθανατίσουν τη μοναδική στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Δείτε το βίντεο από το Aeolostv:

Μυτιλήνη Φώκια

