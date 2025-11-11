Φάλαινα φυσητήρας κολυμπούσε ανάμεσα σε Αντίπαρο και Σίκινο – Δείτε βίντεο
Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM
Φάλαινα φυσητήρας κολυμπούσε ανάμεσα σε Αντίπαρο και Σίκινο ενώ επιβαίνοντες σε σκάφος δεν έχασαν την ευκαιρία να καταγράψουν τη στιγμή.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε ο λογαριασμός «Antiparos Fishing Trips» στο Facebook, μία φάλαινα φυσητήρας κολυμπούσε στην επιφάνεια της θάλασσα ανάμεσα στην Αντίπαρο και Σίκινο. Μάλιστα το τεράστιο θαλάσσιο θηλαστικό δεν φαινόταν να ενοχλείτε από την παρουσία του σκάφους.
Δείτε το βίντεο: