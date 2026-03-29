Έσβησαν τα φώτα της Ακρόπολης και του Κοινοβουλίου για την “Ώρα της Γης”

Το εμβληματικό μνημείο της Ακρόπολης βυθίστηκε στο σκοτάδι το βράδυ του Σαββάτου, ακριβώς στις 20:30, όχι λόγω κάποιας βλάβης, αλλά στο πλαίσιο μιας ισχυρής συμβολικής δράσης με παγκόσμιο μήνυμα. Η συσκότιση πραγματοποιήθηκε για την «Ώρα της Γης», την κορυφαία διεθνή περιβαλλοντική πρωτοβουλία της WWF, η οποία φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια δράσης και ευαισθητοποίησης.

Στη δράση συμμετείχε και η Βουλή των Ελλήνων, η οποία προχώρησε σε αντίστοιχη συσκότιση του κεντρικού της κτιρίου. Με αυτή την κίνηση, το ελληνικό Κοινοβούλιο έστειλε το δικό του μήνυμα για την ανάγκη αναχαίτισης της κλιματικής αλλαγής και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, συμμετέχοντας ενεργά σε ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια κινήματα για τη φύση.

Για μία ώρα, από τις 20:30 έως τις 21:30, μνημεία, δημόσια κτίρια και νοικοκυριά σε περισσότερες από 80 χώρες έσβησαν τα φώτα, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για την ανάγκη προστασίας του πλανήτη. Τα 60 αυτά λεπτά συμβολικής συσκότισης υπενθυμίζουν πως η φύση και το κλίμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και πως η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης αποτελεί πλέον επείγουσα προτεραιότητα.

Η «Ώρα της Γης» ξεκίνησε το 2007 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας ως μια τοπική πρωτοβουλία, με τη συμμετοχή 2,2 εκατομμυρίων πολιτών και περισσότερων από 2.000 επιχειρήσεων. Μέσα σε δύο δεκαετίες εξελίχθηκε σε ένα παγκόσμιο κίνημα, που κινητοποιεί εκατομμύρια ανθρώπους, φορείς και οργανισμούς, προωθώντας την αλληλεγγύη, την ελπίδα και τη συλλογική δράση για το περιβάλλον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ