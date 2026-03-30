Εορδαία: Αρκούδα εισέβαλε σε κοτέτσια οικισμού, σύσταση στους κατοίκους για αυξημένη προσοχή

Δύο περιστατικά επίθεσης από αρκούδα σε κοτέτσια εντός του οικισμού της Αναρράχης στην Εορδαία, καταγράφηκαν το βράδυ της Κυριακής.

Όπως αναφέρει το kozan.gr, από τις επιθέσεις προκλήθηκαν απώλειες πουλερικών και έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Η Τοπική Κοινότητα καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους, κυρίως τις βραδινές ώρες, και να αποφεύγουν σημεία όπου ενδέχεται να εμφανιστεί η αρκούδα.

Παράλληλα, συστήνεται η λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία των οικόσιτων ζώων και των περιουσιών, καθώς η παρουσία άγριων ζώων κοντά στον οικισμό παραμένει πιθανή.