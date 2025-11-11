Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος και ουράνιο τόξο ανοιχτά της Κρήτης – Δείτε βίντεο

Οι μοναδικές εικόνες που δημιουργεί η φύση, μερικές φορές μοιάζουν με έργα τέχνης, ειδικά στο νότο της Κρήτης.

Στον Πλακιά Ρεθύμνου, ο εντυπωσιακός υδροστρόβιλος σε… ντουέτο με το ουράνιο τόξο, χάρισε καθηλωτικές εικόνες πάνω από τη θάλασσα, όπως φαίνεται στο βίντεο και στις φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης στο Creta24.

Αν και πιο αδύναμος από τους ανεμοστρόβιλους, ένας υδροστρόβιλος εμφανίζει ταχύτητα ανέμων πάνω από 100 χλμ την ώρα. Φτάνοντας όμως στην στεριά εξανεμίζεται. Οι πιο πολλοί υδροστρόβιλοι παρατηρούνται κοντά στους τροπικούς και σπανιότερα στα μέσα γεωγραφικά πλάτη και η εμφάνισή τους οφείλεται σύμφωνα με τους ειδικούς κυρίως στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Ένας ανεμοστρόβιλος σχηματίζεται πάνω από τη στεριά και είναι στην ουσία µια κατακόρυφη στήλη ατμοσφαιρικού αέρα που παρουσιάζει έντονη περιστροφή και επεκτείνεται από τη βάση των νεφών µιας καταιγίδας προς το έδαφος, εμφανίζοντας τη χαρακτηριστική χοάνη. Αν ένας ανεμοστρόβιλος εκδηλωθεί πάνω από τη θάλασσα ονομάζεται υδροστρόβιλος ενώ στρόβιλοι μικρότερου μεγέθους μπορούν να εμφανιστούν πάνω από ερημικές περιοχές ή επίπεδες εκτάσεις που καλύπτονται από χώμα, παίρνοντας το όνομα σκονοδιάβολοι.