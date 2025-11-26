Εντυπωσιακές εικόνες από υδροστρόβιλο στην Κέρκυρα

Υδροστρόβιλο αντίκρισαν οι κάτοικο στο Μαθράκι, βορειοδυτικά της Κέρκυρας, ο οποίος μάλιστα σχηματίστηκε πολύ κοντά στις ακτές του νησιού.

Την ώρα που η Κέρκυρα και όλη η περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας «Adel», οι κάτοικοι κατέγραφαν τον υδροστρόβιλο, ο οποίος ευτυχώς, άφησε πίσω του μόνο εντυπωσιακές εικόνες και όχι ζημιές, καθώς μόλις πλησίασε στο νησί, διαλύθηκε.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα φλας άστραψαν, με τους κατοίκους να καταγράφουν τις εντυπωσιακές εικόνες.