MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εκατοντάδες μέδουσες ξεβράστηκαν σε παραλία της Εύβοιας

|
THESTIVAL TEAM

Εκατοντάδες μέδουσες έχουν ξεβραστεί σε παραλία της Εύβοιας, όπως αποτυπώνεται σε φωτογραφία που δημοσίευσε ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός.

Εκατοντάδες μέδουσες ξεβράστηκαν σε παραλία της Εύβοιας

Το στιγμιότυπο έχει ληφθεί στην παραλία Λιμενάρι Πολιτικών στην Εύβοια και δείχνει εκατοντάδες μέδουσες  να έχουν ξεβραστεί σε βραχώδες σημείο της ακτής. Η εικόνα θυμίζει τις αντίστοιχες καταστάσεις που είχαν καταγραφεί το περασμένο καλοκαίρι, όταν μεγάλες συγκεντρώσεις μεδουσών είχαν κάνει αισθητή την παρουσία τους στον Ευβοϊκό.

Την περίοδο εκείνη πολλοί λουόμενοι απέφευγαν να μπουν στη θάλασσα, γεγονός που είχε επηρεάσει την επισκεψιμότητα σε ορισμένες παραλίες και κατ’ επέκταση την τοπική αγορά.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αύξηση των πληθυσμών μεδουσών ενδέχεται να σχετίζεται με περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η άνοδος της θερμοκρασίας της θάλασσας αλλά και η μείωση των φυσικών θηρευτών τους. Για τον λόγο αυτό τονίζεται η ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης του φαινομένου και έγκαιρης ενημέρωσης των λουόμενων.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές καλούν τους επισκέπτες να είναι προσεκτικοί κατά την κολύμβηση και να ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες, ενώ εξετάζονται δράσεις καθαρισμού των ακτών και επιστημονικές μελέτες για την καλύτερη διαχείριση του φαινομένου στο μέλλον.

Εύβοια Μέδουσες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Κ. Χατζηδάκης: Για πρώτη φορά η Ελλάδα δεν έχει καθόλου ανασφάλιστα οχήματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Μητσοτάκης σε Νατσιό: Πρώτη μας υποχρέωση η προστασία της Κύπρου, η Ελλάδα δύναμη ασφάλειας στη Μέση Ανατολή

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή άνδρας που καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία και αμέσως μετά απείλησε ότι θα σκοτώσει τη σύζυγό του

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Έπεσε βόμβα δίπλα στο συνεργείο του MEGA στον Λίβανο – Σοκαριστικά πλάνα

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

“Μην παίζεις με τη φωτιά, Νίκο” – Ενόχληση στον τουρκικό Τύπο για τους Patriot

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Ντορέττα Παπαδημητρίου για την απώλεια του πατέρα της: Δεν είχε επικοινωνήσει τα θέματα υγείας, δεν ήθελε να γίνει βάρος