Εαρινή ισημερία 2026: Σήμερα μπαίνει και επίσημα η άνοιξη στο βόρειο ημισφαίριο

Η εαρινή ισημερία για το 2026 αναμένεται να συμβεί στις 16:45 (ώρα Ελλάδας) το απόγευμα της Παρασκευής (20/3), σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της αστρονομικής άνοιξης για το βόρειο ημισφαίριο.

Η εαρινή ισημερία είναι το αστρονομικό φαινόμενο κατά το οποίο η ημέρα και η νύχτα έχουν περίπου την ίδια διάρκεια. Κάτι που θεωρείται το τέλος του χειμώνα και η έλευση της άνοιξης.

Συμβαίνει στις 20 ή τις 21 Μαρτίου για το βόρειο ημισφαίριο και τις 22 ή 23 Σεπτεμβρίου για το νότιο ημισφαίριο.

Στο βόρειο ημισφαίριο, σηματοδοτεί την πρώτη μέρα της άνοιξης, μιας από τις τέσσερις εποχές του έτους.

Στη συνέχεια, η ημέρα μεγαλώνει και η νύχτα μικραίνει, ώσπου η μέρα να φτάσει στο ζενίθ της κατά το θερινό ηλιοστάσιο της 21ης Ιουνίου.

Όσον αφορά στο νότιο ημισφαίριο η ισημερία του Μαρτίου σηματοδοτεί την έναρξη του φθινοπώρου, γι’ αυτό καλείται φθινοπωρινή. Στη συνέχεια, η νύχτα μεγαλώνει και η ημέρα μικραίνει, ώσπου η νύχτα να φθάσει στο ζενίθ της κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο της 21ης Ιουνίου.