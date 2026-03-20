MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εαρινή ισημερία 2026: Σήμερα μπαίνει και επίσημα η άνοιξη στο βόρειο ημισφαίριο

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Η εαρινή ισημερία για το 2026 αναμένεται να συμβεί στις 16:45 (ώρα Ελλάδας) το απόγευμα της Παρασκευής (20/3), σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της αστρονομικής άνοιξης για το βόρειο ημισφαίριο.

Η εαρινή ισημερία είναι το αστρονομικό φαινόμενο κατά το οποίο η ημέρα και η νύχτα έχουν περίπου την ίδια διάρκεια. Κάτι που θεωρείται το τέλος του χειμώνα και η έλευση της άνοιξης.

Συμβαίνει στις 20 ή τις 21 Μαρτίου για το βόρειο ημισφαίριο και τις 22 ή 23 Σεπτεμβρίου για το νότιο ημισφαίριο.

Στο βόρειο ημισφαίριο, σηματοδοτεί την πρώτη μέρα της άνοιξης, μιας από τις τέσσερις εποχές του έτους.

Στη συνέχεια, η ημέρα μεγαλώνει και η νύχτα μικραίνει, ώσπου η μέρα να φτάσει στο ζενίθ της κατά το θερινό ηλιοστάσιο της 21ης Ιουνίου.

Όσον αφορά στο νότιο ημισφαίριο η ισημερία του Μαρτίου σηματοδοτεί την έναρξη του φθινοπώρου, γι’ αυτό καλείται φθινοπωρινή. Στη συνέχεια, η νύχτα μεγαλώνει και η ημέρα μικραίνει, ώσπου η νύχτα να φθάσει στο ζενίθ της κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο της 21ης Ιουνίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

