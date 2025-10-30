Διαδραστικό εργαστήριο από τη “Μαμαγαία” στη Θεσσαλονίκη: 30.000 σποροβόμβες για το αστικό περιβάλλον

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση Μαμαγαία καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης σε ένα διαδραστικό “get your hands dirty” εργαστήριο, για να ζυμώσουν με γυμνά πόδια και να πλάσουν με τα χέρια τους πάνω από 30.000 σποροβόμβες.

Την Παγκόσμια Ημέρα Πόλεων, Παρασκευή 31.10 στις 19:30, στο Περίπτερο 2 της ΔΕΘ θα βρίσκονται εκατοντάδες κιλά πηλού και χιλιάδες σπόροι, περιμένοντας τον κόσμο να τα σμιλέψει σε εργαλείο “αντάρτικης κηπουρικής”, με στόχο το πρασίνισμα του αστικού περιβάλλοντος.

Οι σποροβόμβες είναι μπάλες από πηλό και χώμα, που περιέχουν σπόρους φυτών και βοτάνων. Με τη ρίψη τους σε υποβαθμισμένους χώρους πρασίνου της πόλης, δενδροδόχους και παρτέρια ξεφυτρώνουν φυτά, που αλλάζουν τη φυσιογνωμία των γειτονιών και προσφέρουν μεγάλο όφελος στη βιοποικιλότητα βοηθώντας τις μέλισσες και τα έντομα που ζουν εντός του αστικού ιστού.

Η δραστηριότητα συνδυάζει στοιχεία παιχνιδιού, καλλιτεχνικής δημιουργίας και επαφής με τη φύση. Στη διάρκεια του εργαστηρίου τα άτομα συμμετέχουν σε συζητήσεις για την αστική αειφορία και τις δράσεις που μπορούν να αναλάβουν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οδηγίες εργαστηρίου

Οι συμμετέχοντες/ουσες χρειάζεται να:

φοράνε άνετα και πρόχειρα ρούχα καθώς θα πλάσουμε και θα πιάσουμε πηλό. Ο πηλός λερώνει αλλά δεν αφήνει σημάδια (φεύγει στο πλύσιμο), είναι από 100% φυσικά υλικά. έχουν ένα (1) ζευγάρι σαγιονάρες μία (1) πετσέτα για σκούπισμα ποδιών/χεριών έχουν μαζί τους παγούρι με νερό έχουν αλλαξιά από κάλτσες ή/και ρούχα (εφόσον κρίνουν ότι το χρειάζονται) μοιραστούν διάθεση και χαμόγελο! τουλάχιστον πέντε (5) φακελάκια σπόρους από εποχικά βότανα & λουλούδια (αγριολούλουδα) ή σπόρους που έχουν συλλέξει από εκδρομές και εξορμήσεις στη φύση

Ο χώρος θα διαθέτει πρόσβαση σε τουαλέτα και νερό για πλύσιμο χεριών/ποδιών.

Το Εργαστήριο Σποροβομβών είναι μόνο μία από τις τρεις δράσεις που υλοποιεί η Μαμαγαία στο πλαίσιο της 9ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης με τίτλο “όλα πρέπει να αλλάξουν – Ριζοσπαστική Νοημοσύνη. Σαλονίκη 9 (ΡΝ.Σ9)”. Η διάρθρωση και θεματική των δράσεων αφορμώνται από τα έργα που υλοποιεί η Οργάνωση με τις σχολικές κοινότητες της πόλης.

Η εικαστική έκθεση “WONDER CITY: Planting our urban present together” προτάσσει τα παιδιά ως πολιτιστικούς παραγωγούς (children as cultural producers) φιλοξενώντας έργα σχολικών κοινοτήτων για την πόλη του σήμερα, που προσεγγίζουν θέματα δημιουργίας και συμμετοχικής φροντίδας σχολικών λαχανόκηπων, καλλιέργειας της τροφής στο σχολείο και της σχέσης μας με την κοινότητα. Εγκαίνια: Σάββατο 01 Νοεμβρίου, 17.00-19.00. Διάρκεια έκθεσης: Σάββατο 1/11 – Παρασκευή 07/11. Στον 1ο όροφο του MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Οι “Συνδαιτυμόνες” αποτελούν ένα γεύμα/συζήτηση με καλεσμένους εκπροσώπους του Δικτύου Σχολικών Λαχανόκηπων Θεσσαλονίκης. Με αφετηρία τις προσωπικές σχολικές αναμνήσεις και τις εμπειρίες τους, οι Συνδαιτυμόνες καλούνται να αποτυπώσουν για πρώτη φορά με δημιουργικό τρόπο τις αξίες, την αποστολή και το όραμα του Δικτύου Σχολικών Λαχανόκηπων, αναζητώντας έτσι πιο δίκαια και βιώσιμα διατροφικά μέλλοντα μέσα από την εκπαίδευση και το σχολείο. Σάββατο 01/11 18.30-20.30, στο MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Οι δράσεις της Μαμαγαία στο πλαίσιο της 9ης Μπιενάλε Θεσσαλονίκης πραγματοποιούνται μέσα από τη συνέργεια των έργων PLANT, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα CONNECT – New European Bauhaus 2025, του προγράμματος WONDER Schools, που υποστηρίζεται από το Kaizen Foundation και με την υποστήριξη του Δήμου Θέρμης. Η υλοποίηση των δράσεων πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού καθώς και του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Για την 9η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης:

Η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης με την 9η διοργάνωσή της επιχειρεί μια νέα θεώρηση του θεσμού και αναδομείται χωροταξικά και εννοιολογικά. Διερωτάται τόσο για το ίδιο το αίτημα του «αλλιώς», όπως φαίνεται να διατρέχει τοπικά, αλλά και παγκόσμια τη ζωή και την τέχνη, όσο και για την αντίληψη, το περιεχόμενο, την ανάγκη και τη σημασία της «αλλαγής» γενικότερα, τώρα, αλλά και σε συνδεόμενα με το παρόν σημεία του παρελθόντος.

Με τον αμφίσημα κρυπτικό τίτλο «όλα πρέπει να αλλάξουν. ΡΝΣ9», σε επιμέλεια της ανεξάρτητης επιμελήτριας και ιστορικού τέχνης Νάντιας Αργυροπούλου, η 9η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης θα επιχειρήσει να συνδέσει τη ζωή και την τέχνη με τρόπους απρόσμενους, με χιούμορ και επινοητικότητα, με μη διδακτικό αλλά εναλλακτικά παιδαγωγικό και μαχητικά ευφρόσυνο τρόπο, με σημεία αιχμής όσα κρίνουν το παρόν και διαμορφώνουν ήδη το μέλλον, με προσανατολισμό έναν κόσμο πολλών κόσμων.

Η Μπιενάλε 9 ανοίγει στις 31 Οκτωβρίου 2025, με την έκθεση «Ανατροπή (η επιστημονική φαντασία σαν αλλαγή)»/ PlotTwist (the sciencefictionchange) σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, και με μια ημέρα εκδηλώσεων-νύξεων προς όσα θα εκτυλιχθούν στην πορεία προς την κύρια έκφανσή της τον Μάιο-Ιούνιο-Ιούλιο του 2026.

Περισσότερα για την 9η Μπιενάλε εδώ: https://thessalonikibiennale.com