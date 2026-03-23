Δάσος Δαδιάς: Τι αναφέρει η “Καλλιστώ” για τα φαινόμενα δηλητηρίασης μαυρόγυπων

Ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά δηλητηρίασης άγριας ζωής των τελευταίων ετών βρίσκεται σε εξέλιξη στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε επιστημονική κοινότητα και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Το περιστατικό ξεκίνησε να καταγράφεται από την Τετάρτη 11 Μαρτίου, με τον απολογισμό μέχρι σήμερα να είναι ιδιαίτερα βαρύς: εννέα μαυρόγυπες, τέσσερις γερακίνες, τέσσερις κόρακες, ένας λύκος, πέντε αλεπούδες και δύο κουνάβια έχουν εντοπιστεί νεκρά, ενώ τρεις ακόμη μαυρόγυπες βρέθηκαν ζωντανοί αλλά με έντονα συμπτώματα δηλητηρίασης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των αρμόδιων ομάδων, στο εσωτερικό του πάρκου εντοπίστηκαν δηλητηριασμένα δολώματα («φόλες»), τα οποία είχαν τοποθετηθεί σε καίρια σημεία και περιείχαν υπολείμματα από ζαρκάδι. Στις έρευνες συμμετέχουν ειδικές μονάδες ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, καθώς και φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, με την κινητοποίηση να είναι ευρεία.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η απώλεια του μαυρόγυπα, ενός σπάνιου και προστατευόμενου είδους που αποτελεί σύμβολο της περιοχής. Στο Δάσος Δαδιάς φιλοξενείται η μοναδική φυσική αναπαραγόμενη αποικία του είδους στα Βαλκάνια, γεγονός που καθιστά το πλήγμα ακόμη πιο σοβαρό. Ειδικοί επισημαίνουν ότι η απώλεια τόσων ατόμων μπορεί να ανατρέψει πολυετείς προσπάθειες διατήρησης και να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στον ήδη μικρό πληθυσμό.

Παράλληλα, το περιστατικό αναδεικνύει ένα διαχρονικό πρόβλημα. Αν και η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων έχει απαγορευθεί στην Ελλάδα από το 1993 και το 2022 θεσπίστηκε ειδικότερο πλαίσιο για την αντιμετώπισή της, η εφαρμογή των μέτρων παραμένει ανεπαρκής. Ενδεικτικό είναι ότι, την περίοδο 1995–2025, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 22 δηλητηριασμένοι μαυρόγυπες μόνο στην ίδια περιοχή.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις κάνουν λόγο για οργανωμένο έγκλημα και ζητούν την άμεση και πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων, όπως ανακρίσεις, έλεγχος οπτικού υλικού και άρση τηλεπικοινωνιακού απορρήτου, όπου απαιτείται. Παράλληλα, ζητούν τη διενέργεια εκτεταμένων τοξικολογικών εξετάσεων και νεκροψιών, ώστε να συγκροτηθεί πλήρης δικογραφία.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ζητηθεί έκτακτη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να συζητηθούν τα απαραίτητα μέτρα και η ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας της άγριας ζωής.

Τέλος, απευθύνεται έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να είναι σε επαγρύπνηση. Σε περίπτωση εντοπισμού νεκρού ζώου ή άγριας πανίδας με εμφανή συμπτώματα δηλητηρίασης, καλούνται να ειδοποιούν άμεσα τις αρμόδιες αρχές, συμβάλλοντας στην έγκαιρη αντιμετώπιση και τον περιορισμό των απωλειών.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί ένα ηχηρό καμπανάκι κινδύνου για την προστασία της βιοποικιλότητας στη χώρα, με το ενδεχόμενο ατιμωρησίας να εντείνει τις ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων.