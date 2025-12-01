Cleaningans, ΟΑΣΘ και Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη πραγματοποίησαν μία από τις μεγαλύτερες εθελοντικές παρεμβάσεις καθαρισμού της χρονιάς

Την Κυριακή, η Περιβαλλοντική Οργάνωση Cleaningans, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΘ και με την υποστήριξη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, υλοποίησε μία από τις πιο στοχευμένες και σημαντικές παρεμβάσεις της φετινής χρονιάς.

Το σημείο δράσης ήταν ο παράδρομος της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών, έως την έξοδο Κ12: ένας δρόμος που εδώ και χρόνια είχε μετατραπεί σε ανεπίσημη χωματερή, συγκεντρώνοντας ογκώδη αντικείμενα, μπάζα και απορρίμματα κάθε είδους.

Το ειδικό πράσινο ηλεκτρικό λεωφορείο του ΟΑΣΘ πραγματοποίησε ειδικό δρομολόγιο, μεταφέροντας εθελοντές από προκαθορισμένες στάσεις. Συνολικά 80 πολίτες κάθε ηλικίας συμμετείχαν ενεργά, αποδεικνύοντας ότι η ουσιαστική φροντίδα του αστικού περιβάλλοντος αποτελεί πράξη συλλογικής ευθύνης.

Οι εθελοντές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και κάλυψαν ολόκληρη την περίμετρο του παράδρομου, πραγματοποιώντας λεπτομερή καθαρισμό σε κάθε σπιθαμή του.

Με συντονισμό, συνεργασία και υπομονή, συγκεντρώθηκε ένας συνολικός όγκος απορριμμάτων που αγγίζει τα 20.000 λίτρα.

Την Πέμπτη 27/11 είχε προηγηθεί το πρώτο σκέλος της επιχείρησης, με συνεργεία του Δήμου να απομακρύνουν τα ογκώδη αντικείμενα, ώστε η κύρια δράση να επικεντρωθεί στη συλλογή των εκατοντάδων μικροαπορριμμάτων.

Η ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκωδών αποτελεί χρόνια παθογένεια στην περιοχή. Η συγκεκριμένη παρέμβαση απέδειξε ότι όταν πολίτες, Δήμος, υπηρεσίες και φορείς συνεργάζονται, τα προβλήματα δεν μένουν άλυτα αλλά αντιμετωπίζονται στην πράξη και ανοίγουν τον δρόμο για μια πιο καθαρή και ασφαλή πόλη.

Σε δήλωσή του ο Παναγιώτης Μοσχίδης, Ιδρυτής των Cleaningans, αναφέρει: «Θερμές ευχαριστίες σε κάθε άνθρωπο που εργάστηκε και αφιέρωσε τον χρόνο του αφιλοκερδώς για να στεφθεί με επιτυχία η χθεσινή πρωτοφανή παρέμβαση. Δεν ήταν απλώς μια ακόμη δράση καθαρισμού, αλλά μια ισχυρή απόδειξη ότι όταν οι πολίτες ενώνουμε τη θέληση και τη διάθεση μας, μπορούμε να αλλάζουμε εικόνες που για χρόνια θεωρούνταν δεδομένες και κανονικές.

Η νέα γενιά έδειξε τον δρόμο. Παρούσα, μακριά από την απαισιοδοξία των σχολίων του καναπέ και έτοιμη να λερωθεί για να προσφέρει. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συνεργαζόμενους φορείς για την καθοριστική τους συμβολή.

Με συνεργασία, όραμα και ευθύνη, συνεχίζουμε».