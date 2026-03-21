Χαλκιδική: Πρόγραμμα φύτευσης 6.000 δέντρων για την ενίσχυση του παράκτιου πευκοδάσους της Σάνης

Πρόγραμμα φύτευσης 6.000 δέντρων για την ενίσχυση του παράκτιου πευκοδάσους της Σάνης υλοποιεί το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του ΕΛΓΟ Δήμητρα, με την υποστήριξη του Sani Resort, έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του οικοσυστήματος που τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει αυξημένες πιέσεις από έντονα κλιματικά φαινόμενα.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου ECOSERVICES-II (Σχέδιο Δράσης για την προστασία και ανάδειξη των οικοσυστημικών υπηρεσιών του Δασοκτήματος Σάνη), προβλέπεται η φύτευση συνολικά 6.000 δενδρυλλίων Χαλεπίου πεύκης σε τμήματα του δάσους, όπου η φυσική αναγέννηση είναι περιορισμένη, λόγω των μη ευνοϊκών εδαφικών και κλιματικών συνθηκών. Μέχρι σήμερα έχουν φυτευτεί περίπου 2.000 δενδρύλλια, ενώ η φύτευση των υπόλοιπων 4.000 θα ολοκληρωθεί την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2026.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Πρόκειται για την περιοχή Μεσονήσι που γειτνιάζει με τις φυλακές Κασσάνδρας, όπου μάλιστα είχαν και ένα μαντρί και έβγαιναν οι τρόφιμοι και έβοσκαν γίδια, δημιουργώντας πρόβλημα γιατί έτρωγαν τα νεόφυτα. Τώρα το ποίμνιο έφυγε και δεν υπάρχει κτηνοτροφική δραστηριότητα σε εκείνη την πλευρά» εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ερευνητής του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Γαβριήλ Σπύρογλου, ο οποίος ανέλαβε το πρόγραμμα μαζί με την συναδέλφισσά του Μαριάντζελα Φωτέλλη.

Σύμφωνα με τον κ. Σπύρογλου, το συγκεκριμένο τμήμα του δάσους είναι περίπου 60 στρέμματα και οι φυτεύσεις γίνονται στα διάκενα. «Το Δασόκτημα Σάνη αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό παράκτιο οικοσύστημα, όπου σε ορισμένα τμήματα η φυσική αναγέννηση είναι περιορισμένη λόγω των μη ευνοϊκών εδαφικών συνθηκών. Μέσα από το έργο ECOSERVICES-II ενισχύουμε την ανθεκτικότητα του δάσους στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες και αναδεικνύουμε τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που αυτό προσφέρει, εφαρμόζοντας επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές αποκατάστασης, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του οικοσυστήματος», σημειώνουν οι ερευνητές του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Μαριάντζελα Φωτέλλη και Γαβριήλ Σπύρογλου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για την ανάπτυξη των νέων δενδρυλλίων συλλέχθηκαν τη διετία 2024-2025 κουκουνάρια από το ίδιο το δάσος της Σάνης. Ο σπόρος καθαρίστηκε και σπάρθηκε στο Δασικό Φυτώριο Λαγκαδά, με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας. Η μεταφύτευση των πρώτων 2.000 φυτών στο δάσος πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2026. Για την αύξηση της πιθανότητας επιβίωσης των νεαρών φυτών στο ιδιαίτερα αμμώδες περιβάλλον της παραθαλάσσιας ζώνης εφαρμόστηκε εξειδικευμένη τεχνική φύτευσης, με εδαφικό μείγμα εμπλουτισμένο σε οργανική ουσία και υδρογέλη συγκράτησης υγρασίας.

Το έργο ECOSERVICES-II αποτελεί μέρος των δράσεων του Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου Σάνης, μιας πρωτοβουλίας του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών που υλοποιείται με την υποστήριξη του Sani Resort και εστιάζει στη μελέτη, παρακολούθηση και προστασία του οικοσυστήματος του πευκοδάσους της Σάνης και των γειτονικών υγροτόπων Natura, καθώς και στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων και της κοινωνίας σε περιβαλλοντικά θέματα.

Στο δάσος λειτουργεί ένας από τους λίγους πύργους Eddy Flux στην Ελλάδα, ο οποίος καταγράφει σε συνεχή βάση τις ροές διοξειδίου του άνθρακα και υδρατμών μεταξύ δάσους και ατμόσφαιρας, μελετώντας τον ρόλο του οικοσυστήματος στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου λειτουργεί σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιάς με τεχνητή νοημοσύνη που παρακολουθεί την περιοχή σε πραγματικό χρόνο.

«Το δάσος της Σάνης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του Sani Resort και ένα πολύτιμο οικοσύστημα της Χαλκιδικής, το οποίο έχουμε την ευθύνη να προστατεύουμε. Η συνεργασία μας με το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών μάς δίνει τη δυνατότητα να ενισχύουμε δράσεις που βασίζονται στην επιστημονική γνώση και συμβάλλουν ουσιαστικά στη μελέτη, την ανθεκτικότητα και τη βιοποικιλότητα της περιοχής», δήλωσε η Ελένη Ανδρεάδη, ESG Executive Director του Ομίλου Sani/Ikos. «Παράλληλα, μέσα από εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, δράσεις ενημέρωσης και δωρεάν οικολογικές επισκέψεις για επισκέπτες και σχολεία, επιδιώκουμε να φέρουμε τη νέα γενιά και το ευρύτερο κοινό πιο κοντά στη φύση και να τους ευαισθητοποιήσουμε σχετικά με τις απειλές που αντιμετωπίζει το περιβάλλον και την επείγουσα ανάγκη για την προστασία του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ