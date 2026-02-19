Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok μετά μουσικής Bad Bunny: Η συνάντηση με τον Γιοβάνοβιτς

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προτιμά το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ; Δίνει την απάντηση στο βίντεο που ανάρτησε στο Tik-tok από τη χθεσινοβραδινή εκδήλωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου Κρήτης όπου βρέθηκε το «πειρατικό» της θρυλικής εθνικής Ελλάδας Ποδοσφαίρου.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, συνάντησε τον Γιώργο Καραγκούνη, τον Θοδωρή Ζαγοράκη, τον Ηλία Πουρσανίδη, τον Βασίλη Τοροσίδη, τον προπονητή της εθνικής ομάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς… και τα στιγμιότυπα ήταν απολαυστικά.

Βράβευσε τον Γιάννη Παπακαλιάτη, για τη επί χρόνια συνεισφορά του στο μπάσκετ .

Δείτε το βίντεο:

Στο τέλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απαντά –με χιούμορ– ότι είναι «καλύτερος στο μπάσκετ» και το βίντεο κλείνει με στιγμιότυπο στο οποίο επιχειρεί και βάζει καλάθι.