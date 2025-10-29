Θεσσαλονίκη: Λαμπίκο η παραλιακή λεωφόρος πριν και μετά από την παρέλαση

Η στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία. Για αυτή την επιτυχία εργάστηκαν εκατοντάδες εργαζόμενοι από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Αξίζουν ειδικής μνείας οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Τις τελευταίες ημέρες εργάστηκαν συστηματικά για να είναι πεντακάθαρος ο χώρος της παρέλασης. Όσοι είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν την παρέλαση διαπίστωσαν με τα μάτια τους ότι ο χώρος από το Μέγαρο Μουσικής έως τον Λευκό Πύργο ήταν πεντακάθαρος. Επίσης, μόλις ολοκληρώθηκε η παρέλαση τα συνεργεία του τμήματος καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης έπιασαν δουλειά και παρέδωσαν τον χώρο όπως ήταν πριν.

Αξίζει ένα μπράβο στον Στέλιο Αγγελούδη και στους εργαζόμενους που κοπιάζουν για να απολαμβάνουμε καθαρό τον δημόσιο χώρο.