Συγκλονίζει η Ντόρα Μπακογιάννη για την μάχη της με τον καρκίνο: “Η πρώτη σκέψη είναι άμα πεθάνεις, τι θα γίνουν τα παιδιά σου;”

Η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε στο “Face2Face” και την Κατερίνα Παναγοπούλου και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

«Κοιτάξτε, η πρώτη σκέψη που κάνει κανένας νομίζω είναι: “Άμα πεθάνεις, τι θα γίνουν τα παιδιά σου”; Έτσι, μία μάνα έχει την ψευδαίσθηση ότι είναι απαραίτητη για τα παιδιά της πάντοτε. Μπορεί να είναι εκατό χρονών και το παιδί να είναι ογδόντα και η μαμά είναι μαμά. Άρα η πρώτη σκέψη είναι πάντα αυτή. Αλλά κοιτάξτε, εγώ είμαι αρκετά φιλοσοφημένη σε όλα αυτά. Δηλαδή, μετά τη δολοφονία του Παύλου, τα έχω πολύ φιλοσοφήσει και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων ότι μπόρεσα να ζήσω, να δω παιδιά, να δω εγγόνια και τα λοιπά και τα λοιπά.

Και εντάξει, αντιμετωπίζεις τα πράγματα με την απόφαση να το πολεμήσεις και η εμπειρία έχει δείξει ότι επειδή ο καρκίνος είναι μια περίεργη αρρώστια, η ψυχολογία σου έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Άρα, σε όσους με ακούνε αυτή τη στιγμή και έχουν περάσει τις δυσκολίες μιας θεραπείας καρκίνου και έχουν πέσει και τους έχει πάρει κάτω βόλτα, ας πάρουν ένα μήνυμα αισιοδοξίας, διότι πολεμιέται και πολεμιέται επιτυχώς. Και σήμερα στην Ελλάδα έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς, έχουμε εξαιρετικές θεραπείες.

Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που δεν τσιγκουνεύεται το σύστημα υγείας, ακριβά φάρμακα. Μας τα δίνει τα φάρμακα αυτά το ελληνικό σύστημα υγείας. Μάλιστα, τώρα μας τα φέρνουν και στο σπίτι, όπως λέει ο Άδωνις. Έχουν γίνει άλματα στο σύστημα υγείας. Εγώ επειδή πηγαίνω σε δημόσιο νοσοκομείο, μπορώ να σας το βεβαιώσω. Έχουν γίνει άλματα. Είμαστε στο τέλειο; Όχι. Χρειαζόμαστε ακόμα μία πορεία, αλλά από πώς ξεκίνησε και πώς φτάσαμε σήμερα», εξομολογήθηκε η βουλευτής Χανίων και πρώην υπουργός Εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη.