Σπύρος Μπιμπίλας: Ήταν λάθος η αποχώρηση του Διαμαντή Καραναστάση, μας εξέπληξε όλους, εγώ δεν θα το έκανα

Ο Σπύρος Μπιμπίλας ήταν σήμερα καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno».

Ο γνωστός ηθοποιός και βουλευτής της “Πλεύσης Ελευθερίας” μίλησε για όλα στη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της.

«Ζω σε ένα περιβάλλον με εντάσεις, και δεν αναφέρομαι μόνο στη Βουλή εννοώ και για το σωματείο μας και για τον χώρο», είπε αρχικά ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας είπε στη συνέχεια: «Η απεργία είναι την Παρασκευή γιατί οι εργοδότες μας δεν θέλουν δυστυχώς να υπογράψουν την πολύ λογική σύμβαση που ζητάμε. Θα πρέπει να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερους αγώνες και να συνειδητοποιήσουμε οι ηθοποιοί ότι μόνο με την συλλογικότητα και την αγωνιστικότητα μπορείς να πετύχεις το λογικό.

Ευτυχώς και η κυβέρνηση διά στόματος της κ. Κεραμέως, δήλωσε ότι και η κυβέρνηση θα πιέσει για τις συλλογικές συμβάσεις. Ζητάμε για τους νέους ανθρώπους που δεν μπορούν να διεκδικήσουν γιατί φοβούνται. Όταν τελειώσει η θητεία του ΣΕΗ δεν θα ξαναβάλω υποψηφιότητα, παρά μόνο στο ΤΑΣΕΗ. Και δεν θα ξαναβάλω στη Βουλή.

Θέλω να αφιερώσω χρόνο στον εαυτό μου, να γράψω τα βιβλία που έχω στο μυαλό μου, να πάω τα υπόλοιπα ταξίδια της ζωής μου. Το περιβάλλον της Βουλής δεν ταίριαξε στον χαρακτήρα μου παρότι το υπηρετώ όσο καλύτερα γίνεται. Είμαι συνεχώς παρών και έχω δώσει αγώνες σε όλες τις Επιτροπές. Έχω δει πολύ bullying και προς το πρόσωπό μου».

Για την Πλεύση Ελευθερίας, ο Σπύρος Μπιμπίλας ανέφερε: «Στην Βουλή είμαστε 297 και όχι 300 γιατί έδιωξαν 3 και δεν τους αντικατέστησαν. Κάποιοι από τους Σπαρτιάτες έφυγαν και κάποιοι έμειναν και ψηφίζουν τα νομοσχέδια της ΝΔ. Αυτό είναι ωραίο για τη ΝΔ; Όπως και οι πρώην του ΠΑΣΟΚ. Η Βουλή είναι περιφερόμενοι άνθρωποι, πάνε από το ένα κόμμα στο άλλο, ανεξάρτητοι γίνονται οπότε τους καπνίσει.

Θα μείνω με την Ζωή Κωνσταντοπούλου μέχρι το τέλος, δεν θα αποσκιρτήσω. Αυτό με τον Διαμαντή Καραναστάση, μας εξέπληξε όλους. Δεν το περιμέναμε. Τα γκάλοπ καθοδηγούν τον κόσμο, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, θα πρέπει να καταργηθούν. Ασφαλώς έχουν γίνει λάθη και μέσα σε αυτά ήταν και η αποχώρηση του Διαμαντή Καραναστάση. Δεν την κρίνω ως σωστή. Εγώ δεν θα το έκανα.

Ο κύριος Καραναστάσης είναι από τους συνιδρυτές της Πλεύσης Ελευθερίας. Δεν έφυγε από το κόμμα, έφυγε από τη Βουλή. Εγώ θα σταματήσω μετά το πέρας της θητείας μου. Έχουν προσβάλει πολλές φορές την Ζωή Κωνσταντοπούλου και απαντάει στις προσβολές, και αναγκάζεται να μιλάει επιθετικά. Δέχεται απίστευτες προκλήσεις».

