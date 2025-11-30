Σπηλιωτόπουλος: Καλογραμμένο το βιβλίο Τσίπρα, θα τον βοηθήσει οικονομικά – Ευτυχώς που ήρθε η Γκίλφοϊλ, φέρνει αποτελέσματα

Το βιβλίο Τσίπρα, τις δημοσκοπικές επιδόσεις της Μαρίας Καρυστιανού και τον Πάνο Ρούτσι σχολίασε μεταξύ άλλων ο πρώην «γαλάζιος» υπουργός, Άρης Σπηλιωτόπουλος.

Μιλώντας στην εκπομπή του Open «Ραντεβού το ΣΚ» και στον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Αρτσίτα, ο κ. Σπηλιωτόπουλος σχολίασε αρχικά την Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα: «Η αποτύπωση όσων έζησε ένας πρωθυπουργός είναι μία σημαντική ιστορική πληροφόρηση. Είναι καλογραμμένο, θα βοηθήσει και τον ίδιο οικονομικά, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι από τους ευκατάστατους πολιτικούς… άρα και τα έσοδα θα είναι σημαντικά για τον ίδιο».

Για την Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε πως «εκφράζει κυρίως το θυμικό», ενώ την συνεχάρη για την στήριξη στο πρόσωπο του συντρόφου της Διαμαντή Καραναστάση μετά την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα.

Για την Μαρία Καρυστιανού ο Άρης Σπηλιωτόπουλος αποκάλυψε πως σε δημοσκόπηση που έχει τρέξει ο ίδιος τον εξέπληξε το ποσοστό που λαμβάνει.

«Είναι πάνω από 20%» είπε, ενώ πρόσθεσε πως «είναι και υποχρέωσή της να προχωρήσει μπροστά εφόσον πιστεύει ότι δεν υπάρχει κάποιος να κάνει αυτή τη δουλειά».

Για τον Πάνο Ρούτσι και την εμφάνισή του στα μπουζούκια είπε «Είναι εν ζωή. Δεν θα συνεχίσει να ζει; Τι είμαστε εμείς που θα του πούμε τι θα κάνει;»

Τέλος αναφέρθηκε στη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Ευτυχώς που ήρθε, είναι υπεδραστήρια, φέρνει αποτελέσματα» σχολίασε αρχικά, ενώ για τα δημοσιεύματα που σχολιάζουν το ντύσιμο ή το στυλ της ο κ. Σπηλιωτόπουλος ανέφερε ότι «δεν είναι λίγο σεξιστική προσέγγιση το να σχολιάζουμε κάθε γυναίκα από αυτό που φοράει και πόσο σέξι είναι; Πίσω από αυτό το κλισέ βρίσκεται “είναι όμορφη άρα είναι χαζή, άρα δεν κάνει για την πολιτική”».