“Ρωμαίος στρατηγός” ο Άδωνις Γεωργιάδης: Η τούρτα γενεθλίων από την Ευγενία Μανωλίδου – “Ήλθα, είδα, εμβολίασα” – Δείτε φωτογραφία

Τα γενέθλιά του γιόρτασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και σίγουρα τις εντυπώσεις έκλεψε η τούρτα που του ετοίμαζε η σύζυγός του, Ευγενία Μανωλίδου.

Η εντυπωσιακή αυτή δημιουργία της Ευγενίας Μανωλίδου για τον Άδωνι Γεωργιάδη ήταν μία τούρτα στην οποία απεικονιζόταν ο ίδιος με πανοπλία και μία σύριγγα εμβολίου στο χέρι, ενώ αναγραφόταν το λατινικό μήνυμα: «Adonis Minister Salvtis – Veni Vidi Vaccinavi».

Η φράση αυτή αποτελεί μία παραλλαγή της γνωστής ρήσης του Ιούλιου Καίσαρα «Veni, Vidi, Vici» («Ήλθα, είδα, νίκησα»), προσαρμοσμένη με χιουμοριστικό τρόπο στον ρόλο του υπουργού Υγείας και στην περίοδο των εμβολιασμών: «Ήρθα, είδα, εμβολίασα».

«Την ωραιότερη τούρτα για τα γενέθλιά μου, μου την έφτιαξε το κοριτσάκι μου», έγραψε στο Facebook ο υπουργός Υγείας δημοσιεύοντας μάλιστα φωτογραφία από την τούρτα.