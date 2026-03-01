MENOY

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλγα Κεφαλογιάννη: Δεν θα μπω σε δημόσια αντιδικία για τα παιδιά μου, παρά τη δύσκολη συνθήκη που βιώνουν

Συνέντευξη στην εφημερίδα Real και τον Σπύρο Μουρελάτο παραχώρησε η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Η Υπουργός Τουρισμού ρωτήθηκε για τη διάταξη σχετικά με τη συνεπιμέλεια και τη δική της άμεση προσφυγή σε αυτήν και την έντονη κριτική που δέχτηκε η ίδια.

Ασκήθηκε έντονη κριτική για τη διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με υποθέσεις επιμέλειας ανηλίκων. Η αντιπολίτευση μίλησε για «φωτογραφική ρύθμιση», ενώ η κυβέρνηση και το υπουργείο υποστήριξαν ότι πρόκειται για γενική δικονομική ρύθμιση που αφορά όλους τους πολίτες. Τι απαντάτε;

Πρώτα απ’ όλα, πρόκειται για ένα θέμα που αγγίζει παιδιά και οικογένειες, άρα απαιτεί μέτρο και σοβαρότητα. Η συγκεκριμένη όμως ρύθμιση δεν ήταν προσωπική νομοθέτηση.

Ήταν πρόταση του υπουργείου Δικαιοσύνης, δικονομικού χαρακτήρα, που αφορά κάθε πολίτη σε αντίστοιχη δικαστική διαφορά και όχι μια εξαίρεση για συγκεκριμένο πρόσωπο. Αυτό είναι το ουσιαστικό.

Κατανοώ τα καλοπροαίρετα ερωτήματα που υπάρχουν. Όμως άλλο η πολιτική κριτική –έστω και άδικη όπως στην περίπτωσή μου– και άλλο η εργαλειοποίηση μιας δύσκολης οικογενειακής υπόθεσης.

Εγώ δεν θα μπω σε δημόσια αντιδικία για ζητήματα που αφορούν τα παιδιά μου, παρά τη δύσκολη συνθήκη που βιώνουν, αλλάζοντας σπίτι κάθε μία ή δύο ημέρες. Η θέση μου είναι καθαρή: προτεραιότητα έχουν η προστασία, η σταθερότητα και το συμφέρον των παιδιών, με πλήρη σεβασμό στους θεσμούς και στη Δικαιοσύνη.

Όλγα Κεφαλογιάννη

