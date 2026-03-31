MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Ν. Ανδρουλάκης μετά την επικράτησή του στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ πήγε γήπεδο στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός – Δείτε εικόνες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την καθαρή επικράτησή του στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και την ψηφοφορία για τη νέα Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, πήγε στο γήπεδο.

Γνωστός φίλαθλος της ομάδας του Παναθηναϊκού, ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στις κερκίδες του Telekom Center Athens για να παρακολουθήσει το μπασκετικό ντέρμπι των αιωνίων στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ωστόσο οι «πράσινοι» δεν έκαναν το χατίρι στον Νίκο Ανδρουλάκη ώστε να πανηγυρίσει μία ακόμη νίκη, αφού μετά από ένα επεισοδιακό παιχνίδι με ένταση και τις αποβολές των Κέντρικ Ναν και Τάιλερ Ντόρσει, οι οποίοι πιάστηκαν στα χέρια, η ομάδα του Ολυμπιακού κέρδισε με 94-101 τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Στην παρέα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη ήταν ο δημοσιογράφος, παρουσιαστής της πρωινής εκπομπής του OPEN, Γιάννης Κολοκυθάς, επίσης γνωστός για τα παναθηναϊκά του αισθήματα.

Δείτε τις εικόνες του iefimerida.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Ισχυρή πιθανότητα παράτασης του πλαφόν στα τρόφιμα – Και νέα μέτρα, εφόσον χρειαστεί

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Ηλεία: Συγκλονίζουν τα νέα στοιχεία για την κακοποίηση του 10 μηνών βρέφους – Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 14 ώρες πριν

Υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στη Σάμο – Δείτε βίντεο από την ένταση του φαινομένου

LIFESTYLE 2 λεπτά πριν

Γιώργος Μαζωνάκης: Πανέρι με λουλούδια τον πέτυχε σε… ευαίσθητο σημείο – Η αντίδραση του τραγουδιστή, δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στου Γκύζη – Eξερράγη φιάλη υγραερίου και “καρφώθηκε” στην απέναντι πολυκατοικία

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Βενεζουέλα: Επαναλειτουργεί μετά από επτά χρόνια η αμερικανική πρεσβεία