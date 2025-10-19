Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος διαφημίζει γυμναστήριο στο TikTok – Δείτε βίντεο

Σε TikTok βίντεο για τη διαφήμιση γυμναστηρίου πρωταγωνιστεί ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, έχοντας έναν διαφορετικό ρόλο από αυτό που τον έχουμε συνηθίσει.

Ο πρώην υπουργός, όπως φαίνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε, μιλά για την εμπειρία του στο γυμναστήριο και τους λόγους που το επέλεξε.

Στα πλάνα, ο Άρης Σπηλιωτόπουλος κάνει ποδήλατο, σηκώνει βάρη και battle ropes.

Το βίντεο με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο