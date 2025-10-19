MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος διαφημίζει γυμναστήριο στο TikTok – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Σε TikTok βίντεο για τη διαφήμιση γυμναστηρίου πρωταγωνιστεί ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, έχοντας έναν διαφορετικό ρόλο από αυτό που τον έχουμε συνηθίσει.

Ο πρώην υπουργός, όπως φαίνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε, μιλά για την εμπειρία του στο γυμναστήριο και τους λόγους που το επέλεξε.

Στα πλάνα, ο Άρης Σπηλιωτόπουλος κάνει ποδήλατο, σηκώνει βάρη και battle ropes.

Το βίντεο με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο

@marksgroundathens Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος μοιράστηκε μαζί μας τι κάνει το Mark’s Ground Athens να ξεχωρίζει – τη φιλοσοφία, την ενέργεια και τους ανθρώπους πίσω από κάθε προπόνηση! 💪🏼 Γιατί εδώ, δεν έρχεσαι απλώς να γυμναστείς, γίνεσαι κομμάτι μιας ομάδας που σε στηρίζει σε κάθε σου βήμα! 🙌🏼 #marksground #marksgroundathens #review #athens #gym ♬ original sound – Mark’s Ground Athens

Άρης Σπηλιωτόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

ΕΕ: Εγκρίθηκε η απαγόρευση της εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ενωση

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 8 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 21 Οκτωβρίου

ΥΓΕΙΑ 13 ώρες πριν

Οστεοπόρωση: 5 κοινά σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσεις

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Συνάντηση Μακρόν – Σαρκοζί μία μέρα πριν τη φυλάκιση του πρώην προέδρου

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Πλημμύρες και κατολισθήσεις στο Μεξικό: Στους 76 οι νεκροί, 27 άτομα αγνοούνται

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Δολοφονία στο Περιστέρι: Θέμα χρόνου η σύλληψη του δράστη – Τον είχε ξυλοκοπήσει πριν από 15 ημέρες ο Βούλγαρος που σκότωσε