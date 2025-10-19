Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος διαφημίζει γυμναστήριο στο TikTok – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Σε TikTok βίντεο για τη διαφήμιση γυμναστηρίου πρωταγωνιστεί ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, έχοντας έναν διαφορετικό ρόλο από αυτό που τον έχουμε συνηθίσει.
Ο πρώην υπουργός, όπως φαίνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε, μιλά για την εμπειρία του στο γυμναστήριο και τους λόγους που το επέλεξε.
Στα πλάνα, ο Άρης Σπηλιωτόπουλος κάνει ποδήλατο, σηκώνει βάρη και battle ropes.
Το βίντεο με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο
@marksgroundathens Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος μοιράστηκε μαζί μας τι κάνει το Mark’s Ground Athens να ξεχωρίζει – τη φιλοσοφία, την ενέργεια και τους ανθρώπους πίσω από κάθε προπόνηση! 💪🏼 Γιατί εδώ, δεν έρχεσαι απλώς να γυμναστείς, γίνεσαι κομμάτι μιας ομάδας που σε στηρίζει σε κάθε σου βήμα! 🙌🏼 #marksground #marksgroundathens #review #athens #gym ♬ original sound – Mark’s Ground Athens