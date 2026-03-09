MENOY

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μπακογιάννη: “Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;” – Η άγνωστη ιστορία από την περίοδο που ήταν έγκυος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Μαρτίου, με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, βρέθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία περιέγραψε μια ιστορία που συνέβη, όταν πήγε να γεννήσει το πρώτο της παιδί.

«Σπανίως όλα αυτά τα χρόνια μιλάω για την Ημέρα της Γυναίκας», είπε αρχικά η Ντόρα Μπακογιάννη.

Η Ντόρα Μπακογιάννη είπε στη συνέχεια: «Με καλούν συνήθως παντού, βρίσκω μια δικαιολογία και “την κάνω”, γιατί η Ημέρα της Γυναίκας κάπως με ενοχλεί γιατί μια φορά τον χρόνο μας θυμούνται όλοι… Θέλω να σας πω μια ιστορία. Εγώ έμεινα έγκυος 20 χρονών. Παντρεύτηκα στα 19. Μια ωραία μέρα, πάμε στο μαιευτήριο, με αφήνει ο άντρας μου στην είσοδο του μαιευτηρίου για να πάει να παρκάρει. Μπαίνω μέσα, ήταν μια συμπαθέστατη κυρία και της λέω, “γεια σας, ήρθα να γεννήσω”.

Με ρώτησε το όνομά μου και αμέσως μετά πότε παντρεύτηκα. Της είπα ότι δεν είμαι παντρεμένη και μου απάντησε “και το παιδί ποιανού είναι;”, “αγνώστου πατρός” της απάντησα. Και με ρωτάει “τι έκανε λέει; Και τι θα γίνει τώρα;” και απαντάω κι εγώ “δε ξέρω. Τι προτείνετε; Να το καταπιώ;”. Αυτή ήταν η κατάσταση της γυναίκας τότε. Έμπαινες να γεννήσεις και σε ρωτούσαν πότε παντρεύτηκες και ποιανού είναι το παιδί. Το παιδί δηλαδή, δεν ήταν δικό μου, ήταν κάποιου».

Η Ντόρα Μπακογιάννη ανέφερε επίσης: «Θα σας μιλήσω λίγο για την γυναίκα στην πολιτική. Μέσα στο λαό υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που έχει την άποψη ότι την καλύτερη δουλειά που έχουν να κάνουν οι γυναίκες, είναι να κάθονται σπίτι τους και να μαγειρεύουν για τον άντρα και τα παιδιά. Αυτό υπάρχει και σήμερα.

Όταν πήγα σε ένα καφενείο στην Ευρυτανία, ήταν ένας παππούς ο οποίος με κοίταξε και με ρώτησε τι γύρευα εκεί. Του είπα ότι πήγα για να με ψηφίσει, και μου απάντησε “εγώ τσούπρες δεν ψηφίζω”. Είχε μεγάλη πλάκα που δυο εκλογές μετά ο παππούς αυτός με ψήφισε».

Δείτε το απόσπασμα που προβλήθηκε στο “Buongiorno”

Ντόρα Μπακογιάννη

