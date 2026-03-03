MENOY

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με… ώρα ΠΑΣΟΚ ο Ανδρουλάκης στη συνάντηση με Μητσοτάκη – Το χιουμοριστικό σχόλιο του πρωθυπουργού

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κοίταζε το ρολόι του γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης άργησε …τέσσερα λεπτά στο καθορισμένο για τις 12 το μεσημέρι ραντεβού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σχολίασε αστειευόμενος την μικρή καθυστέρηση.

Οι δυο άνδρες συναντήθηκαν μετά από αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη, προκειμένου να ενημερωθεί για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενεργοποίηση του κοινού αμυντικού δόγματος Ελλάδας-Κύπρου με την αποστολή δύο φρεγατών και τεσσάρων F-16 Viper .

«Ευτυχώς έχουμε μεγάλο γραφείο» σχολίασε αρχικά ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο αυξημένο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για το τετ α τετ στη Βουλή.

Στη συνέχεια, με αφορμή την ολιγόλεπτη καθυστέρηση στην προσέλευση του κ. Ανδρουλάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε «ώρα ΠΑΣΟΚ» για να συμπληρώσει, ωστόσο, «όχι, εντάξει.. Τα πέντε λεπτά είναι απολύτως αποδεκτά». Τελικά ο κ. Ανδρουλάκης έφτασε στις 12.04 και η συνάντηση ξεκίνησε.

Κυριάκος Μητσοτάκης Νίκος Ανδρουλάκης

