Γιουτίκας για προαστιακό σιδηρόδρομο: 11 λεπτά, 11 χρόνια

Γράφηκε, ειπώθηκε και αναδείχθηκε ιδιαίτερα τις προηγούμενες μέρες το γεγονός ότι με τη σύγχρονη πλέον εκδοχή του Δυτικού Προαστιακού Σιδηρόδρομου «στις ράγες», η απόσταση από το Ν.Σ.Σ. έως τη Σίνδο με το τρένο είναι μόλις 11 λεπτά. Όταν για την ίδια διαδρομή με το αυτοκίνητο, χρειάζεται κανείς μισή ώρα ή και παραπάνω, ανάλογα με την κίνηση.

Για να… «επικρατήσουν» όμως αυτά τα 11 λεπτά, χρειάστηκαν 11 χρόνια!

Το επισήμανε σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κ. Γιουτίκας, που «κυνήγησε» με επιμονή όλα αυτά τα χρόνια την υπόθεση του Προαστιακού της Θεσσαλονίκης. «Ήμουν παρόν στις διαβουλεύσεις που τότε που ξεκίνησαν, αρχικά, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το 2019, μαζί με τον τότε Περιφερειάρχη και νυν Ευρωπαίο Επίτροπο, Απ. Τζιτζικώστα, θέσαμε το ζήτημα ως πρώτη προτεραιότητα για εμάς, στην τότε ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών της κυβέρνησης της Ν.Δ. Με παρεμβάσεις μου στην Αθήνα και συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη παρουσία τοπικών φορέων, διεκδικήσαμε τον Προαστιακό και από τις μετέπειτα ηγεσίες του Υπουργείου. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κ. Κυρανάκης, προς τιμήν του, αντιλήφθηκε αμέσως τη σημασία του και έδρασε ακαριαία».

Παράπονο, πικρία, ή απόδοση τα του Καίσαρος τω Καίσαρι;

Σε κάθε περίπτωση, ο Αντιπεριφερειάρχης δείχνει ακόμη και τώρα να μην «το βάζει κάτω». Θα παρακολουθεί, όπως λέει, την υλοποίηση της δέσμευσης Κυρανάκη για επέκταση του Προαστιακού με νέες στάσεις σε Γέφυρα και Άγιο Αθανάσιο, ενώ έχει ήδη βάλει μπρος τη διεκδίκηση να φτάσει ο Προαστιακός και σε άλλες περιοχές της Περιφέρειας!

Ήταν να μη βρει σύμμαχο στο Υπουργείο…