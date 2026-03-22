Κίμπερλι Γκιλφόιλ και Μιχάλης Ζαμπίδης ήρθαν face to face με υψωμένες γροθιές

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης επιστρέφει στα ρινγκ -για επίσημο ματς- μετά το 2015 για να δώσει έναν “λαμπερό” αγώνα κόντρα στον θρυλικό Floyd Mayweather Jr.

Ένα event που θα γίνει στις 27 Ιουνίου 2026 στην Αθήνα και θα συγκεντρώσει τα… φώτα. Στο promo του “Battle of the Legends” συμμετείχε και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Με ανάρτησή της στα social media, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ενημέρωσε για τη συνάντηση που είχε με τον Μιχάλη Ζαμπίδη, ποστάροντας και σχετική φωτογραφία, με τους δυο να σηκώνουν τις γροθιές τους σε ένα άτυπο face off, χωρίς να χάσουν όμως το χαμόγελό τους.

Με φόντο τη διοργάνωση του πολυαναμενόμενου αγώνα απέναντι στον Floyd Mayweather Jr., η συνάντηση αυτή συμβολίζει τη σύνδεση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών σε ένα γεγονός παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

“Η Ελλάδα συναντά τις ΗΠΑ. Όταν οι αξίες ενώνονται, η πορεία γίνεται πιο δυνατή” σχολίασε σχετικά ο “Iron Mike” στη δική του ανάρτηση. Η επικείμενη αναμέτρηση στην Αθήνα αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα όλου του κόσμου και να δείξει για μια ακόμα φορά ότι η Ελλάδα μπορεί να φιλοξενήσει γεγονότα παγκόσμιας εμβέλειας.