Κίμπερλι Γκιλφόιλ και Μιχάλης Ζαμπίδης ήρθαν face to face με υψωμένες γροθιές

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης επιστρέφει στα ρινγκ -για επίσημο ματς- μετά το 2015 για να δώσει έναν “λαμπερό” αγώνα κόντρα στον θρυλικό Floyd Mayweather Jr.

Ένα event που θα γίνει στις 27 Ιουνίου 2026 στην Αθήνα και θα συγκεντρώσει τα… φώτα. Στο promo του “Battle of the Legends” συμμετείχε και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Με ανάρτησή της στα social media, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ενημέρωσε για τη συνάντηση που είχε με τον Μιχάλη Ζαμπίδη, ποστάροντας και σχετική φωτογραφία, με τους δυο να σηκώνουν τις γροθιές τους σε ένα άτυπο face off, χωρίς να χάσουν όμως το χαμόγελό τους.

Με φόντο τη διοργάνωση του πολυαναμενόμενου αγώνα απέναντι στον Floyd Mayweather Jr., η συνάντηση αυτή συμβολίζει τη σύνδεση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών σε ένα γεγονός παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

“Η Ελλάδα συναντά τις ΗΠΑ. Όταν οι αξίες ενώνονται, η πορεία γίνεται πιο δυνατή” σχολίασε σχετικά ο “Iron Mike” στη δική του ανάρτηση. Η επικείμενη αναμέτρηση στην Αθήνα αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα όλου του κόσμου και να δείξει για μια ακόμα φορά ότι η Ελλάδα μπορεί να φιλοξενήσει γεγονότα παγκόσμιας εμβέλειας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 λεπτά πριν

Λέσβος: Διαμαρτυρία των αγροτών στο λιμάνι της Μυτιλήνης, ζητούν μέτρα στήριξης της κτηνοτροφίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Αυτά είναι τα κριτήρια και τα ποσά για τους δικαιούχους

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Έμα Χέμινγκ: Το ταξίδι με την άνοια του Μπρους Γουίλις με έκανε να δω την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Γιώργος Τσαγκαράκης: Ποιος τον κατήγγειλε και άνοιξε την έρευνα για τα πλαστά έργα τέχνης του γκαλερίστα στο Κολωνάκι – Δείτε εικόνες

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Viral ο “σωσίας” του Τζέφρι Επστάιν: Παραδέχεται ότι είχαν βρεθεί στο ίδιο πάρτι

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Η συγκίνηση της Ευαγγελίας Μουμούρη για τον ρόλο της στο Ριφιφί: “Είναι μία κατάφωρη αδικία”