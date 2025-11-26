Κίμπερλι Γκιλφόιλ για Κωνσταντίνο Αργυρό: Έχει ένα απίστευτο ταλέντο και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό που έκανε στην Αμερική

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρέθηκε σε εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» και έκανε δηλώσεις στην ρεπόρτερ Ελένη Παπαδόγια και στην κάμερα του Πρωινού ΑΝΤ1.

Μεταξύ άλλων, η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ρωτήθηκε για τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τις άριστες σχέσεις του, καθώς και για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είπε: «Είμαστε καλοί φίλοι, είναι απίστευτος και η οικογένειά του με εμένα. Έχει ένα απίστευτο ταλέντο και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό που έκανε στο Barclary Center. Και η γυναίκα του και το μωρό του είναι αξιαγάπητοι. Ανυπομονώ να τον καλωσορίσω πίσω στην Αθήνα».

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ρωτήθηκε και για την προσωπικότητα του Ντόναλντ Τραμπ: «Είναι η καλύτερη προσωπικότητα, είναι ένα θαυμάσιο πλάσμα. Είναι ο καλύτερος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ».

Δείτε το βίντεο