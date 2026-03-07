MENOY

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

“Η ξεφτίλα δεν έχει όρια”: Η κόρη του Κ. Μητσοτάκη απαντά στα fake news για την επιστροφή της από το Ντουμπάι

Με ανάρτηση στα social media απάντησε η Σοφία Μητσοτάκη, κόρη του πρωθυπουργού, σε δημοσίευμα που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και το οποίο υποστηρίζει ότι επέστρεψε από το Ντουμπάι με ιδιωτικό τζετ, πτήση που σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα κόστισε 50.000 ευρώ στους Έλληνες φορολογούμενους.

Η κόρη του Κυριάκου Μητσοτάκη σε story της στο Instagram έκανε λόγω για fake news και ενημέρωσε πως επέστρεψε στην Ελλάδα μαζί με άλλους Έλληνες από το Ομάν.

«Η ξεφτίλα, δυστυχώς, δεν έχει όρια», σχολιάζει στην ανάρτησή της.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Σοφίας Μητσοτάκη:

«Ήθελα να ήξερα ποιος κρύβεται πίσω από τη διασπορά τέτοιων fake news και με τόση ευκολία αναπαράγονται ανακριβείς πληροφορίες.

Προγραμματισμένη πτήση επαναπατρισμού της Aegean από το Ομάν πήρα, μαζί με άλλους Έλληνες που είχαν ζητήσει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Μάλιστα, ήταν η πέμπτη πτήση επαναπατρισμού από την ευρύτερη περιοχή, όχι η πρώτη ούτε η δεύτερη.

Είναι πραγματικά αδιανόητη η προσβολή που υφίσταμαι βλέποντας να διακινούνται τόσο ανυπόστατες πληροφορίες. Αν το συγκεκριμένο site δεν κρυβόταν πίσω από την ανωνυμία του διαδικτύου, θα είχε ήδη κινηθεί νομικά. Η ξεφτίλα, δυστυχώς, δεν έχει όρια».

