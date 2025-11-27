MENOY

Η πρώτη ελληνική λέξη που έμαθε και είπε με άνεση η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Δείτε το βίντεο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Εντυπωσίασε με την παρουσία της αλλά και με τα ελληνικά της η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε εκδήλωση στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, όπως αναφέρει η στήλη NON PAPER, η οποία έχει εκφράσει την αγάπη της για την Ελλάδα και την αρχαία ελληνική ιστορία, την περασμένη Πέμπτη έδωσε το «παρών» σε εκδήλωση του Propeller Club, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, με τίτλο «Thanksgiving 2025», πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση.

Όταν ανέβηκε στο βήμα να μιλήσει, η αεικίνητη πρέσβης ξεκίνησε λέγοντας σε άπταιστα ελληνικά: «Καλησπέρα».

Οι παρευρισκόμενοι εφοπλιστές και επιχειρηματίες, αιφνιδιάστηκαν ευχάριστα και της φώναξαν από κάτω «ωραία προφορά!».

Δείτε το βίντεο με τον χαιρετισμό της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ:

Υπενθυμίζεται ότι η επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας των ΗΠΑ όταν έφτασε στην Ελλάδα έγραψε αρχικά στα Ελληνικά «Γεια σας, Ελλάδα», και συνέχισε γράφοντας στα Αγγλικά: «Τι απίστευτη τιμή να φτάνω σήμερα στην Αθήνα – την πρώτη μου μέρα ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα μοιράζονται έναν άρρηκτο δεσμό. Μαζί, θα ενισχύσουμε αυτή τη συμμαχία και θα αναβαθμίσουμε τη συνεργασία μας σε νέα ύψη».

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

