MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η πρώτη ανάρτηση της Μαρέβας μετά το διπλό χειρουργείο: “Eυχαριστώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ ευχαρίστησε η Μαρέβα Μητσοτάκη, στην πρώτη της ανάρτηση μετά τη διπλή χειρουργική επέμβαση που έκανε στα χέρια.

Υπενθυμίζεται ότι η σύζυγος του πρωθυπουργού είχε ατύχημα στην Ιταλία, όπου βρισκόταν συνοδεύοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο.

Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και πήρε εξιτήριο τη Δευτέρα (09/02).

Η Μαρέβα Μητσοτάκη, θέλησε μέσα από Instagram Story να ευχαριστήσει το προσωπικό του νοσοκομείου και όσους της ευχήθηκαν.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ. Θερμές ευχαριστίες για τα μηνύματά σας και τις ευχές σας. Όλα καλά. Να προσέχετε. Με αγάπη. Μαρέβα», έγραψε.

Μαρέβα Μητσοτάκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ταυτοποιήθηκε ο συνεργός του 51χρονου Γεωργιανού που έκλεψε 11.000 ευρώ από διαμέρισμα στη Βέροια

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Μυστήριο και θεωρίες συνωμοσίας στη Βουλγαρία για έξι θανάτους “δασοφυλάκων” στα βουνά

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης και σήμερα στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη – Τι αλλάζει στην κυκλοφορία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Νίκη Κεραμέως για δημοσιεύματα που αφορούν σε προγράμματα κατάρτισης: “Ζούμε την απόλυτη διαστρέβλωση”

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

ΗΠΑ: Δραματική αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στη μέση του δρόμου στη Τζόρτζια – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Κικίλιας: 138 νέα οχήματα για το Λιμενικό – Με το “ΑΙΓΙΣ 2” συνεχίζουμε την ενίσχυση των μέσων για την ασφάλεια της πατρίδας μας