Η Μαρέβα Γκραμπόσφκι με επιδέσμους στα χέρια και μάσκα, στην κηδεία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ

Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση, μετά το σοβαρό ατύχημα και το διπλό χειρουργείο που έκανε στα δύο χέρια της, έκανε σήμερα (20.02.2026) η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, θέλοντας να αποχαιρετήσει από κοντά την μεγάλη βυζαντινολόγο, Ελένη Γλύκατζη -Αρβελέρ η οποία έφυγε σε ηλικία 99 χρόνων.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι εμφανίστηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής στη Μητρόπολη Αθηνών όπου τελείται η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη – Αλβερέρ. Δίπλα στον σύζυγό της, Κυριάκο Μητσοτάκη, τίμησε την αείμνηστη Ελένη Γλύκατζη-Αρβερέρ η οποία άφησε το αποτύπωμά της στη μελέτη του Βυζαντίου, στην πανεπιστημιακή διοίκηση και στη διανοητική παρουσία της Ελλάδας στην Ευρώπη.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι εμφανίστηκε στην Μητρόπολη ντυμένη στα μαύρα και φορώντας μία μαύρη μάσκα στο πρόσωπό της.

Τα χέρια της είναι δεμένα με επιδέσμους, δείχνοντας πως ακόμη είναι σε περίοδο ανάρρωσης και αποκατάστασης.