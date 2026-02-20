MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Μαρέβα Γκραμπόσφκι με επιδέσμους στα χέρια και μάσκα, στην κηδεία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ

INTIME
|
THESTIVAL TEAM

Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση, μετά το σοβαρό ατύχημα και το διπλό χειρουργείο που έκανε στα δύο χέρια της, έκανε σήμερα (20.02.2026) η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, θέλοντας να αποχαιρετήσει από κοντά την μεγάλη βυζαντινολόγο, Ελένη Γλύκατζη -Αρβελέρ η οποία έφυγε σε ηλικία 99 χρόνων.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι εμφανίστηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής στη Μητρόπολη Αθηνών όπου τελείται η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη – Αλβερέρ. Δίπλα στον σύζυγό της, Κυριάκο Μητσοτάκη, τίμησε την αείμνηστη Ελένη Γλύκατζη-Αρβερέρ η οποία άφησε το αποτύπωμά της στη μελέτη του Βυζαντίου, στην πανεπιστημιακή διοίκηση και στη διανοητική παρουσία της Ελλάδας στην Ευρώπη.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι εμφανίστηκε στην Μητρόπολη ντυμένη στα μαύρα και φορώντας μία μαύρη μάσκα στο πρόσωπό της.

Τα χέρια της είναι δεμένα με επιδέσμους, δείχνοντας πως ακόμη είναι σε περίοδο ανάρρωσης και αποκατάστασης.

Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ Κηδεία Μαρέβα Γκραμπόφσκι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Πατέρας Αντώνιος: “Αντί να απολογηθεί στο Δικαστήριο προτίμησε τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις” λένε οι δικηγόροι των θυμάτων

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Χέιλι Μπίμπερ για τη δημόσια εικόνα της: Είναι ψυχικά εξαντλητικό το να προσπαθείς να ικανοποιείς τους πάντες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Πατέρας Αντώνιος: Αδυνατώ να καταβάλλω το ποσό της ποινής μου – Επί χρόνια πορεύομαι στον δρόμο του μαρτυρίου

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Τουρκία: 21χρονη χτυπήθηκε από λεωφορείο ενώ την κυνηγούσε αδέσποτος σκύλος, δίνει μάχη για τη ζωή της

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Φωτιά σε πτηνοτροφική μονάδα στη Δυτική Αχαΐα – Δείτε φωτογραφίες

ΥΓΕΙΑ 13 ώρες πριν

Κατάθλιψη μετά τον τοκετό: Ο άγνωστος παράγοντας που αυξάνει τον κίνδυνο