Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δείπνησε στο στέκι του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κολωνάκι – Στην παρέα της και ο Κωνσταντίνος Αργυρός

Μετά το πριβέ πάρτι που έκανε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ το βράδυ της Κυριακής (02/11) στο «Κέντρο Αθηνών» και τον Κωνσταντίνο Αργυρό που τράβηξε όλα τα βλέμματα, εκείνη φαίνεται να είχε ένα ακόμα πιο ιδιωτικό δείπνο την επόμενη μέρα σε εστιατόριο στο Κολωνάκι.

Συγκεκριμένα η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έχοντας στο πλευρό της τον γιο της Ρόναν και μαζί της περίπου 40 άτομα από την πρεσβεία των ΗΠΑ, δείπνησαν την Δευτέρα (03/11) απολαμβάνοντας τις δημιουργίες της σεφ, Γεωργιάννα Χιλιαδάκη, στο γνωστό εστιατόριο «Ιώδιο», στο Κολωνάκι.

Στο συγκεκριμένο εστιατόριο, το οποίο αποτελεί και γαστρονομικό στέκι του Κυριάκου Μητσοτάκη και της συζύγου του, Μαρέβας, η πρέσβης απόλαυσε ένα μενού που περιλάμβανε εκπληκτικές ελληνικές γεύσεις όπως ψάρια, καραβίδες αλλά και σαμπάνια.

Στην παρέα μάλιστα, σύμφωνα με την εφημερίδα «Espresso», ήταν και ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα, ο πρόεδρος των «Greeks For Trump», Χρήστος Μαραφάτσος, ενώ το «παρών» έδωσε και το Νο2 της αμερικανικής πρεσβείας, Τζος Χακ.