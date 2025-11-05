MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δείπνησε στο στέκι του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κολωνάκι – Στην παρέα της και ο Κωνσταντίνος Αργυρός

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μετά το πριβέ πάρτι που έκανε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ το βράδυ της Κυριακής (02/11) στο «Κέντρο Αθηνών» και τον Κωνσταντίνο Αργυρό που τράβηξε όλα τα βλέμματα, εκείνη φαίνεται να είχε ένα ακόμα πιο ιδιωτικό δείπνο την επόμενη μέρα σε εστιατόριο στο Κολωνάκι.

Συγκεκριμένα η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έχοντας στο πλευρό της τον γιο της Ρόναν και μαζί της περίπου 40 άτομα από την πρεσβεία των ΗΠΑ, δείπνησαν την Δευτέρα (03/11) απολαμβάνοντας τις δημιουργίες της σεφ, Γεωργιάννα Χιλιαδάκη, στο γνωστό εστιατόριο «Ιώδιο», στο Κολωνάκι.

Στο συγκεκριμένο εστιατόριο, το οποίο αποτελεί και γαστρονομικό στέκι του Κυριάκου Μητσοτάκη και της συζύγου του, Μαρέβας, η πρέσβης απόλαυσε ένα μενού που περιλάμβανε εκπληκτικές ελληνικές γεύσεις όπως ψάρια, καραβίδες αλλά και σαμπάνια.

Στην παρέα μάλιστα, σύμφωνα με την εφημερίδα «Espresso», ήταν και ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα, ο πρόεδρος των «Greeks For Trump», Χρήστος Μαραφάτσος, ενώ το «παρών» έδωσε και το Νο2 της αμερικανικής πρεσβείας, Τζος Χακ.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ Κολωνάκι Κωνσταντίνος Αργυρός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Επιβεβαιώθηκε ως μεταβατικός CEO των ΕΛΤΑ ο Μάριος Τέμπος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Μακελειό στα Βορίζια: Τα σημεία που κρύβονταν τα 3 αδέρφια – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Στους 40 οι νεκροί από τον τυφώνα Καλμάγκι στις Φιλιππίνες – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

“Εβραίοι εγκαταλείψτε τη Νέα Υόρκη”: Ισραηλινός υπουργός για εκλογή του πρώτου μουσουλμάνου δημάρχου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Πόνος και θλίψη για την Αγγελική Νικολούλη στο “αντίο” της μητέρας της – Φωτο και βίντεο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Άγιον Όρος: Ρώσος μοναχός συνελήφθη για παράνομη παραμονή – “Δεν επιτρέπεται να δίνουμε αποτυπώματα” ισχυρίστηκε