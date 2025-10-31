MENOY

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γιώργος Πατούλης: Θα βαφτίσουμε τον γιο μας, Νικόλαο, από τη νέα χρονιά

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο Γιώργος Πατούλης μίλησε στην κάμερα της Super Κατερίνα και στη δημοσιογράφο Ελισάβετ Οικονόμου. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην οικογένεια του, αποκαλύπτοντας πότε θα γίνει η βάπτιση του γιου τους.

«Είναι μια όμορφη στιγμή της ζωής μας. Αυτό που νιώθουμε είναι το ωραιότερο συναίσθημα που θα μπορούσε να νιώσει κανείς. Τα βαφτίσια θα γίνουν μάλλον μετά τη καινούργια χρονιά. Το όνομά του θα είναι Νικόλας», είπε αρχικά ο Γιώργος Πατούλης.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Πατούλης αναφέρθηκε στα σχόλια για τη σύζυγό του, Νάνσυ Κοίλου. «Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι σχόλιο θέλει αλλά το νόημα είναι να το ζεις. Η Νάνσυ είναι ένας πολύ δοτικός άνθρωπος, απλός και δεν της αρέσει καθόλου η δημοσιότητα. Οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε ζωντανοί άνθρωποι για αυτό πρέπει να υπάρχουν οι εκπλήξεις και το καθημερινό», είπε.

Γιώργος Πατούλης

