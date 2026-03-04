Γενέθλια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη: “Στο γραφείο μου, έχω γλυκό χωρίς ζάχαρη” – Ο διάλογος με τον Κυριάκο Βελόπουλο

Γενέθλια έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κλείνει τα 58 του χρόνια, οπότε, όπως είναι λογικό, δέχεται από το πρωί ευχές. Το ίδιο έκανε και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης καλώντας τον Πρωθυπουργό στο βήμα προκειμένου να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου για την εκλογική περιφέρεια απόδημου ελληνισμού, αλλά και σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Αφού ο κ. Κακλαμάνης του ευχήθηκε χρόνια πολλά, ο κ. Μητσοτάκης πήρε τον λόγο και απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, είπε: «Θα κεράσουμε μετά κ. Βελόπουλε. Στο γραφείο μου, άμα θέλετε να περάσετε, έχω γλυκό χωρίς ζάχαρη».

«Άμα είναι με στέβια το θέλουμε», απάντησε ο κ. Βελόπουλος.

