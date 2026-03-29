Ελεονώρα Μελέτη: Ο σύζυγός μου είναι ένα εξαιρετικό αρσενικό πρότυπο, ιδανικό για την κόρη μας

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» ήταν σήμερα η Ελεονώρα Μελέτη, για μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη στη Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της.

«Το αγαπώ αυτό το μέρος. Αγαπώ το MEGA. Είχα πολύ ωραίες σχέσεις. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα και σαν μια γενική αίσθηση, νοσταλγικά. Βλέπω πρόσωπα που είχα καιρό να δω. Βλέπω εσάς. Βλέπω μέσα από το διαδίκτυο τηλεόραση», είπε αρχικά η Ελεονώρα Μελέτη.

Η Ελεονώρα Μελέτη είπε στη συνέχεια: «Μπορεί να βάλω αποσπάσματα από πρωινές εκπομπές πριν ετοιμαστώ για να πάω στο γραφείο το βράδυ. Μπορεί να ψάξω μέσα από τα social media να βρω κάτι. Διαβάζω τίτλους για το τι γίνεται σίγουρα. Νιώθω το ότι υπάρχει πίεση. Το νιώθω γιατί έχω και την ψυχολογία του ανθρώπου που έχει ζήσει. Καταλαβαίνω πως μπορεί να νιώθει ένας παρουσιαστής όταν λέγονται πράγματα για αυτόν, όταν υπάρχει απειλή της τηλεθέασης.

Ταυτίζομαι με τα πρόσωπα, καταλαβαίνω τους αγώνες και τις μάχες που γίνονται. Στενοχωριέμαι, για να σας πω την αλήθεια, για κάποια έτσι. Στενοχωριέμαι που η τηλεθέαση μαζικά πιέζει. Κάτι λέει όμως και αυτό από πίσω που πρέπει να το διαβάσουμε οι άνθρωποι της τηλεόρασης και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Αγαπάω την τηλεόραση. Έχω βιοποριστεί 25 χρόνια από αυτό. Είναι ο λόγος με τον οποίο, για τον οποίο έχω χτίσει μια σχέση με τον κόσμο.

Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να το κάνω γιατί ήθελα να δώσω όλη μου την ενέργεια σε αυτό το καινούριο εγχείρημα της Ευρωβουλής. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάποια στιγμή στο μέλλον, αν η συνθήκη γίνει τέτοια που θα μπορούσα να επιστρέψω, ότι δε θα το έκανα. Δεν αποκλείω τίποτα, αλλά δεν είναι ότι έχω έτοιμο το συμβόλαιο για να το υπογράψω και να ξαναγυρίσω».

Η Ελεονώρα Μελέτη αναφέρθηκε στην κόρη της, Αλεξάνδρα, αλλά και στον σύζυγό της, Θοδωρή Μαροσούλη: «Στην κόρη μου προσπαθώ να της εξηγήσω ότι πρέπει να σεβόμαστε τον εαυτό μας, την αξιοπρέπειά μας για να μπορούμε να αναγνωρίζουμε αν και οι άλλοι μας σέβονται. Και όταν βλέπουμε ότι δεν μας σέβονται, αποχωρούμε. Ούτε παρακαλούμε, ούτε διαπραγματευόμαστε, ούτε υπομένουμε, ούτε ελπίζουμε. Τα κακοποιητικά περιβάλλοντα είναι ξεκάθαρα. Πρέπει να αποχωρούμε. Και προσπαθώ να της δώσω να καταλάβει ότι αξίζει και να τη σέβονται και να αγαπιέται και να τη φροντίζουν.

Βοηθάει πάρα πολύ και το ότι έχω ένα εξαιρετικό αρσενικό πρότυπο μέσα στο σπίτι. Είναι ιδανικό πρότυπο για μια κοπέλα αυτό το πρότυπο που έχει ο Θοδωρής. Είναι συγκινητικό το πόσο καλό αρσενικό πρότυπο είναι! Είναι από τους μπαμπάδες που είναι τρυφερός, είναι εκδηλωτικός! Δείχνει δηλαδή στο κορίτσι του πώς πρέπει να αγαπιέται από έναν άντρα. Το δείχνει και μέσα από τη στάση του σε μένα, και μέσα από τη στάση του στο παιδί. Θεωρώ λοιπόν ότι, παίρνει ερεθίσματα του πώς να αναγνωρίζει πού μένει και πού φεύγει».