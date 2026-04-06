Δύσκολες ώρες για τον ευρωβουλευτή της ΝΔ, Μανώλη Κεφαλογιάννη – “Ήσουν μια σπουδαία κυρία”

Δύσκολες ώρες για τον ευρωβουλευτή της ΝΔ, Μανώλη Κεφαλογιάννη, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του.

Τη δύσκολη για τον ίδιο είδηση για τον θάνατο της μητέρας του, γνωστοποίησε ο ίδιος ο ευρωβουλευτής με ανάρτηση στο Facebook.

«Καλό ταξίδι μάνα μου αγαπημένη. Ήσουν μια σπουδαία κυρία για την κοινωνία και την οικογένεια», έγραψε στον αποχαιρετισμό του στη μητέρα του ο Μανώλης Κεφαλογιάννης.