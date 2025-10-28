Δόμνα Μιχαηλίδου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον 6 μηνών γιο της στο αεροπλάνο

Την απόλυτη ευτυχία βιώνει εδώ και έξι μήνες η Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία τον περασμένο Απρίλιο έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι, καρπό του έρωτά της με τον Λεωνή Μαντωνάκη και από εκείνη την ημέρα οι τρεις τους ζουν μοναδικές οικογενειακές στιγμές.

«Θυμάμαι την ημέρα που έφυγα από το σπίτι με μία τσαντούλα και γυρίσαμε οι τρεις μας σαν να έχουμε γυρίσει από ταξίδι ενός μήνα. Το πώς φύγαμε ως ανέμελο ζευγάρι και το πώς γυρίσαμε ως οικογένεια Χωραφά. Ήταν πολύ εύκολη η γέννα μου… Έκανα καισαρική και δεν ταλαιπωρήθηκα μετά. Γύρισα στη δουλειά στις 5 ημέρες», είχε δηλώσει η Δόμνα Μιχαηλίδου, λίγους μήνες μετά τη γέννηση του γιου της.

Σήμερα, Τρίτη 28 Οκτωβρίου, με αφορμή την εθνική επέτειο, η Δόμνα Μιχαηλίδου ανήρτησε στο Instagram μια πολύ γλυκιά φωτογραφία, στην οποία βλέπουμε την ίδια αγκαλιά με τον γιο της, ενώ κρατάει μια γαλανόλευκη σημαία.

Όπως θα δεις μητέρα και γιος βρίσκονται μέσα σε αεροπλάνο, ωστόσο, η ίδια δεν αποκάλυψε ποιον προορισμό πρόκειται να επισκεφθούν.

