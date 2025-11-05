MENOY

Αλέκα Παπαρήγα: Η έκπληξη στα γραφεία του ΚΚΕ στον Περισσό για τα γενέθλιά της – Δείτε φωτογραφία

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Μια όμορφη έκπληξη έκαναν τα στελέχη του ΚΚΕ στην Αλέκα Παπαρήγα, η οποία έχει σήμερα τα γενέθλιά της.

Η πρώην ΓΓ του ΚΚΕ, που έκλεισε τα 80 της χρόνια, βρέθηκε στα γραφεία του κόμματος στον Περισσό, όπου οι σύντροφοί της, με επικεφαλής τον Δημήτρη Κουτσούμπα, της ετοίμασαν μια μικρή γιορτή για να της ευχηθούν «Χρόνια Πολλά».

Οι σύντροφοι της Αλέκας Παπαρήγα της μετέφεραν τις πιο ζεστές ευχές τους, να είναι γερή και δυνατή στους αγώνες που έρχονται, ενώ όπως φαίνεται σε φωτογραφία που δημοσίευσε το 902.gr το κλίμα ήταν πολύ ζεστό με πολλά χαμόγελα.

