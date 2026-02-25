MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Η άδεια καρέκλα στο στούντιο και η εξήγηση της Λουκίας Γκάτσου -“Ήταν καλεσμένος και προφανώς μετάνιωσε” – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Η Λουκία Γκάτσου εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες και ανέφερε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης επέλεξε να ακυρώσει την εμφάνισή του, στο Kontra 24. Όπως είπε η παρουσιάστρια, ο υπουργός Υγείας είχε συμφωνήσει να συνομιλήσει μαζί της, για όλα όσα έγιναν στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας αλλά προφανώς – όπως είπε – το μετάνιωσε.

Η Λουκία Γκάτσου ανέφερε πως η εκπομπή της είναι διάρκειας δύο ωρών και πως σε περίπτωση που ο Άδωνις Γεωργιάδης άλλαζε γνώμη, εκείνη θα τον περίμενε για να μιλήσουν. Κάτι τέτοιο πάντως δεν συνέβη. Ο υπουργός Υγείας δεν μπήκε στο στούντιο του Kontra 24, ούτε παρενέβη τηλεφωνικά.

«Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας, είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας καλωσορίζω στο Kontra 24. Βλέπετε μια άδεια καρέκλα και σας τη δείχνουμε επειδή ο καλεσμένος μας προφανώς μετάνιωσε. Στην καρέκλα αυτή θα βρισκόταν απόψε απέναντί μου ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια στην έναρξη της εκπομπής της.

«Είχαμε συμφωνήσει να είναι σήμερα εδώ και είχα σκοπό να του κάνω όλες τις ερωτήσεις για το θέμα που έχει προκύψει μετά τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Ο κύριος Άδωνις Γεωργιάδης επέλεξε να μην έρθει. Τα συμπεράσματα δικά σας. Έχουμε δύο ώρες εκπομπή και, αν αλλάξει γνώμη, εμείς εδώ θα είμαστε και τον περιμένουμε», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια.

Άδωνις Γεωργιάδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Νέα Δημοκρατία για επίθεση στο γραφείο της Χριστίνας Αλεξοπούλου: “Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιες ενέργειες”

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Αυστραλία: Γυναικολόγος κατηγορείται ότι χειρούργησε ασθενείς του χωρίς να υπάρχει βάσιμος λόγος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 18 ώρες πριν

Αυξημένα στα 23,6 δισ. ευρώ τα έσοδα από τον τουρισμό το 2025

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Σύλλογος πληγέντων δυστυχήματος Τεμπών: Μας εμπαίζουν για να καταστεί ατελέσφορη η διαδικασία των εκταφών

EUROBANK 18 ώρες πριν

Eurobank: Απέκτησε 2,14 εκατ. ίδιες μετοχές έναντι 8,49 εκατ. ευρώ

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Μαρία Αντουλινάκη: Είμαι σε μία δύσκολη φάση γιατί έχασα τη μητέρα μου