Ζαγκλιβέρι: Μαθητές αναβίωσαν τα Χελιδονίσματα και συγκέντρωσαν βοήθεια για σχολείο

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Μαρτίου η δράση «Χελιδονίσματα» από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Ζαγκλιβερίου, αναβιώνοντας το παραδοσιακό έθιμο που σηματοδοτεί τον ερχομό της άνοιξης.

Οι μαθητές περπάτησαν στους δρόμους του χωριού τραγουδώντας τα κάλαντα της άνοιξης και μεταφέροντας στους κατοίκους το χαρούμενο μήνυμα της αναγέννησης της φύσης, αλλά και της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Στο πλαίσιο της δράσης συγκεντρώθηκαν χρήματα και σχολική γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, σβήστρες, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές κ.ά.), τα οποία θα προσφερθούν για την ενίσχυση του σχολείου της Ιεράς Επισκοπής Μπουκόμπα-Δυτ. Τανζανίας, που αντιμετωπίζει ανάγκες. Η αποστολή της βοήθειας θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα με τη συμβολή του Επισκόπου Χρυσοστόμου.

Η σχολική κοινότητα του Δημοτικού Σχολείου Ζαγκλιβερίου εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής για τη θερμή υποδοχή και τη γενναιόδωρη συμμετοχή τους στη δράση.