Ζαχαράκη: Ανακαινίζονται το καλοκαίρι 220 σχολεία με το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Την ανακαίνιση 220 σχολείων μέσα από το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ανακοίνωσε η Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας, νωρίτερα σήμερα, Τρίτη, στην τηλεόραση του Αντέννα.

Σημείωσε ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένοι έλεγχοι και παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια, σε συνεργασία με τους δήμους και τα συναρμόδια υπουργεία, με στόχο τη διασφάλιση ασφαλών συνθηκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ανέφερε, επίσης ότι το 2025 υλοποιήθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις σε περισσότερα από 430 σχολεία.

Επιπλέον, η υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Ψηφιακό Φροντιστήριο, το οποίο -όπως σημείωσε- προσφέρει δωρεάν και ποιοτική υποστήριξη στους μαθητές, ιδιαίτερα ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Μετά το Πάσχα θα ξεκινήσουν και τα ζωντανά μαθήματα επαναλήψεων, όπως ανέφερε.

«Παρακινώ τα παιδιά να δώσουν την ευκαιρία στο ψηφιακό φροντιστήριο να το παρακολουθήσουν, θα δουν ποιοτικό υλικό το οποίο ανανεώνεται συνέχεια. Έχω, δε, λάβει την απόφαση από τη νέα σχολική χρονιά να είναι live και τα μαθήματα για την Πρώτη και την Δευτέρα Λυκείου, ενώ βεβαίως ήδη υπάρχει ασύγχρονο υλικό από την Πέμπτη Δημοτικού ως την Β’ Λυκείου», είπε χαρακτηριστικά η Σοφία Ζαχαράκη.

Υπενθυμίζεται, ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες υποστηρίζονται για 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για Γενικά, Επαγγελματικά & Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια.

Τέλος, ερωτηθείσα για τις νέες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από πανεπιστήμια του εξωτερικού, η υπουργός Παιδείας σημείωσε ότι αυτό το διάστημα αναμένεται ο έλεγχος και η πιστοποίηση των προγραμμάτων από την ΕΘΑΑΕ, για το ποια από αυτά θα πάρουν την άδεια λειτουργίας και ποια προγράμματα εξ’ αυτών θα λειτουργήσουν.

«Πιστεύω και πιστεύουμε πολύ ότι η Ελλάδα μας, μπορεί να αναδειχθεί σε έναν σημαντικό κόμβο για την εκπαίδευση. Ειδικά σε αυτή την ταραχώδη περίοδο για την περιοχή μας. Η Ελλάδα είναι ένας σταθερός πόλος και για τις επενδύσεις, αλλά και για την εκπαιδευτική επένδυση», τόνισε.

Σχολεία

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

