MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπ. Παιδείας: Προσλήψεις 7.800 εκπαιδευτικών σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια – Όλα τα ονόματα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις λίστες για συνολικά 7.974 εκπαιδευτικούς και ειδικούς εκπαιδευτικούς, καθώς και για βοηθητικό προσωπικό ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το απόγευμα της Τρίτης.

Για τις 1.586 θέσεις δεν υπήρξε ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς που είναι στους πίνακες του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Για να καλυφθούν αυτές οι θέσεις θα γίνει ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες, όπως προβλέπει το άρθρο 86 του ν. 4547/2018.

Πιο αναλυτικά:

Οι 6.807 προσλήψεις αφορούν εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Καλύφθηκαν οι 5.383.

Δεν υπήρξε ενδιαφέρον εκπαιδευτικών για την κάλυψη 1.424 θέσεων σε Δημοτικά, Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Οι 1.167 προσλήψεις αφορούσαν θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Καλύφθηκαν οι 1.005 θέσεις.

Δεν υπήρξε ενδιαφέρον για την κάλυψη 162 θέσεων.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα, 17 έως και την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου.

Κατά τις δυο πρώτες φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ – ΕΒΠ), τον περασμένο Αύγουστο και στις αρχές Σεπτεμβρίου το ΥΠΑΙΘΑ είχε προσλάβει:

Α’ φάση:

– 24.791 , εκ των οποίων:

18.566 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σε Γενική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή

6.225 μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ

Β’ φάση:

11.001 εκ των οποίων:

9.445 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί

1.556 μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ

Συμπληρωματικά στη β’ φάση είχαν γίνει, 411 προσλήψεις

284 αναπληρωτές σε Γενική και Ειδική Αγωγή και 127 μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ

Οι πίνακες των προσλήψεων με όλα τα ονόματα:

Ο πίνακας προσλήψεων Γενικής ΠΕ ΕΔΩ

Ο πίνακας προσλήψεων Γενικής ΔΕ ΕΔΩ

Ο πίνακας προσλήψεων ΕΑΕ-ΠΕ ΕΔΩ

Ο πίνακας προσλήψεων ΕΑΕ-ΔΕ ΕΔΩ

Ο πίνακας προσλήψεων Μουσικά ΔΕ ΕΔΩ

Εκπαιδευτικοί Σχολεία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Στην Ευελπίδων ο παπάς-YouTuber και οι άλλοι επτά κατηγορούμενοι για την εγκληματική οργάνωση – Δείτε φωτογραφίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Κουτσούμπας: Πότε υπήρξε ασφαλής η Ελλάδα από την παρέμβαση των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ;

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Κάλεσμα της ΚΑΕ στον κόσμο ενόψει του αγώνα με την Άνβιλ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 11 ώρες πριν

Κωστής Χατζηδάκης: Αυξάνονται κατά 50% τα όρια επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Τουρκία: 60χρονος σκότωσε την 52χρονη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους επειδή είχε ζητήσει διαζύγιο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Κρήτη: “Βροχή” οι μπαλωθιές σε γλέντι παρά τις ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη