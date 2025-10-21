Ξεκινούν τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο του York στην Ελλάδα – Έρχονται Τμήματα Νομικής και Πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη

Ξεκινούν τα μαθήματα στο παράρτημα του μη κρατικού πανεπιστημίου του York στην Ελλάδα, αφού αρκετά από τα προγράμματα σπουδών του έλαβαν έγκριση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως γνωστοποιεί το York με ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η φοίτηση στα πιστοποιημένα προγράμματα ξεκινά άμεσα για το ακαδημαϊκό έτος 2025, με έναρξη μαθημάτων στις αρχές Νοεμβρίου 2025.

“Αναμένεται σύντομα η ολοκλήρωση της πιστοποίησης και των υπολοίπων προγραμμάτων σπουδών στην Πληροφορική και την Νομική που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη”, γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του το York.

Η ανακοίνωση του York

Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York, CITY ΝΠΠΕ στην Ελλάδα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, έλαβε την επίσημη πιστοποίηση των παρακάτω προγραμμάτων από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης:

Προπτυχιακό πρόγραμμα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων στις Σπουδές Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις στη Διοίκηση, στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, και στο Μάρκετινγκ. Προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Ψυχολογίας στην Ψυχολογία. Προπτυχιακό προγράμματα του Τμήματος Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Αγγλική Γλώσσα, Γλωσσολογία και Λογοτεχνία. Προπτυχιακό προγράμματα του Τμήματος Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Επικοινωνία και Ψηφιακά Μέσα.

Το Πανεπιστήμιο του York είναι ένα από τα κορυφαία δημόσια πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, μέλος του Russell Group – του αντίστοιχου Ivy League της Βρετανίας – και βρίσκεται στο 6% των καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον διεθνώς αναγνωρισμένο οίκο αξιολόγησης Times Higher Education (THE, World University Rankings 2025), το Πανεπιστήμιο του York κατατάσσεται στην 146η θέση παγκοσμίως, αποτελώντας το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο που λειτουργεί στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα (city.yorkeuropecampus.eu).