Τριήμερο συνέδριο στο ΑΠΘ για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια

«Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια: Διαπιστώσεις, Προσεγγίσεις και Προοπτικές στην Ελλάδα και διεθνώς» είναι ο τίτλος του τριήμερου Συνεδρίου που διοργανώνει η Παιδαγωγική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τη Σύνοδο Προέδρων και Κοσμητόρων Παιδαγωγικών Τμημάτων, από την Παρασκευή 28 έως την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025, στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής.

Η έναρξη του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και ώρα 11.00, στον 10ο όροφο της Παιδαγωγικής Σχολής.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, σκοπός του Συνεδρίου είναι να αναδείξει το διαχρονικό ζήτημα της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των εκπαιδευτικών, να αποτιμήσει τις μέχρι σήμερα πολιτικές και πρακτικές, καθώς και να διερευνήσει τα μοντέλα αρχικής εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στο διεθνές περιβάλλον. Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις αντιφάσεις και στις προκλήσεις που ανακύπτουν ανάμεσα στις θεσμικές ρυθμίσεις, τις ανάγκες του σχολείου και τις επαγγελματικές ταυτότητες των εκπαιδευτικών.

Οι κύριες ενότητες του Συνεδρίου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως: «Θεσμικά και νομοθετικά πλαίσια για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια στην Ελλάδα και διεθνώς», «Ιστορικές διαστάσεις της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στην Ελλάδα», «Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια και μαθησιακά αποτελέσματα: προκλήσεις και ευκαιρίες», «Πρακτική άσκηση, συμβουλευτική καθοδήγηση και υποστήριξη νέων εκπαιδευτικών», «Διεθνείς συγκρίσεις και καλές πρακτικές στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών», «Η Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια ως στοιχείο της επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού», «Αξιολόγηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας και συμβολή της στη βελτίωση της εκπαίδευσης».

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις ειδικών επιστημόνων, στρογγυλές τράπεζες και συζητήσεις, έχοντας ως στόχο τη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και τη διαμόρφωση προτάσεων.

Η είσοδος στο Συνέδριο είναι ελεύθερη.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το πρόγραμμα του Συνεδρίου διατίθενται από τον σύνδεσμο: https://www.educ.auth.gr/new/%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%ac%cf%81%ce%ba%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b4/