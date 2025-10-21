MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΑΙΔΕΙΑ

Το παιχνίδι ως μέσο μάθησης: Τα αποτελέσματα ερευνητικού έργου “PlayProofS” στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου, με τίτλο: «PlayProofS. Διασφαλίζοντας τον παιγνιώδη χαρακτήρα των Φυσικών Επιστημών: ενισχύοντας τον επιστημονικό γραμματισμό των μικρών παιδιών μέσα από το παιχνίδι», θα παρουσιάσει η επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος Επίκ. Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Γλυκερία Φραγκιαδάκη, σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025 κατά τις ώρες 18.00-20.00, στον 10οόροφο του Πύργου της Παιδαγωγικής.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του προγράμματος, το ερευνητικό έργο PlayProofS εστιάζει στη βελτίωση της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών στο νηπιαγωγείο, έχοντας ως στόχο να δώσει στα μικρά παιδιά την ευκαιρία για ένα δυναμικό ξεκίνημα στον κόσμο των φυσικών επιστημών, καλλιεργώντας τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και την ενεργό συμμετοχή τους μέσα από το παιχνίδι. Με την ολοκλήρωσή του, το έργο αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον τρόπο διδασκαλίας των φυσικών επιστημών στα ελληνικά νηπιαγωγεία, όπως υποστηρίζουν οι υπεύθυνοι του προγράμματος, ενισχύοντας την ικανότητα και την αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας να προσεγγίζουν τα επιστημονικά φαινόμενα με δημιουργικούς και παιγνιώδεις τρόπους.

Στο πλαίσιο του PlayProofS, το παιχνίδι μετατρέπεται σε εργαλείο μάθησης με προσωπικό νόημα για το παιδί και σε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής εκπαιδευτικής πραγματικότητας στα νηπιαγωγεία, συνδέοντας τη γνώση με την εμπειρία και την ανακάλυψη, όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι του προγράμματος.

Το ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας στο πλαίσιο της Υποδράσης 1 της Προκήρυξης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)».

Περισσότερες πληροφορίες για το ερευνητικό πρόγραμμα: https://playproofs.gr/

ΑΠΘ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 11 λεπτά πριν

Δημήτρης Πιατάς: Κάνω μισό αιώνα καριέρα και αυτό είναι το πρώτο βραβείο που παίρνω

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Μητσοτάκης στη MED9: Oι μελλοντικές απειλές δεν έρχονται μόνο από ανατολάς αλλά κι από το νότο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Ντιέγκο Φορλάν: Σοκαριστικός τραυματισμός για τον θρύλο της Ουρουγουάης σε ερασιτεχνικό αγώνα – Δείτε βίντεο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έβγαλε τα ηχεία στο μπαλκόνι του και όταν πήγε η αστυνομία, τους απείλησε ότι θα τους… συλλάβει

MEDIA NEWS 15 ώρες πριν

“Τα ‘χασε” ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στον “Εκατομμυριούχο”: “Σε τι κατάσταση ήταν αυτός που έγραψε αυτή την ερώτηση;”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Δημοσκόπηση: Ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Τσίπρα – Ποιοι είναι οι ηγέτες κεντροδεξιάς και κεντροαριστεράς