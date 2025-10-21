Το παιχνίδι ως μέσο μάθησης: Τα αποτελέσματα ερευνητικού έργου “PlayProofS” στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου, με τίτλο: «PlayProofS. Διασφαλίζοντας τον παιγνιώδη χαρακτήρα των Φυσικών Επιστημών: ενισχύοντας τον επιστημονικό γραμματισμό των μικρών παιδιών μέσα από το παιχνίδι», θα παρουσιάσει η επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος Επίκ. Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Γλυκερία Φραγκιαδάκη, σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025 κατά τις ώρες 18.00-20.00, στον 10οόροφο του Πύργου της Παιδαγωγικής.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του προγράμματος, το ερευνητικό έργο PlayProofS εστιάζει στη βελτίωση της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών στο νηπιαγωγείο, έχοντας ως στόχο να δώσει στα μικρά παιδιά την ευκαιρία για ένα δυναμικό ξεκίνημα στον κόσμο των φυσικών επιστημών, καλλιεργώντας τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και την ενεργό συμμετοχή τους μέσα από το παιχνίδι. Με την ολοκλήρωσή του, το έργο αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον τρόπο διδασκαλίας των φυσικών επιστημών στα ελληνικά νηπιαγωγεία, όπως υποστηρίζουν οι υπεύθυνοι του προγράμματος, ενισχύοντας την ικανότητα και την αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας να προσεγγίζουν τα επιστημονικά φαινόμενα με δημιουργικούς και παιγνιώδεις τρόπους.

Στο πλαίσιο του PlayProofS, το παιχνίδι μετατρέπεται σε εργαλείο μάθησης με προσωπικό νόημα για το παιδί και σε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής εκπαιδευτικής πραγματικότητας στα νηπιαγωγεία, συνδέοντας τη γνώση με την εμπειρία και την ανακάλυψη, όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι του προγράμματος.

Το ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας στο πλαίσιο της Υποδράσης 1 της Προκήρυξης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)».

Περισσότερες πληροφορίες για το ερευνητικό πρόγραμμα: https://playproofs.gr/